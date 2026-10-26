La coalición saudí dice que destruyó misiles en Yemen y otras noticias de Oriente Medio

La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los rebeldes hutíes de Yemen afirmó que ha reducido su capacidad para atacar objetivos dentro del reino después de destruir túneles utilizados para almacenar misiles balísticos y lanzadores de misiles.

En Israel, el ministro de Defensa del país negó enérgicamente que el ejército haya chocado con el primer ministro Benjamin Netanyahu por sus supuestas instrucciones para una “acción” contra Irán antes de las elecciones nacionales del martes.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio del lunes.

La coalición saudí dice que destruyó almacenes y lanzadores de misiles hutíes

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes respaldados por Irán señaló que una operación en territorio controlado por los hutíes en Yemen destruyó cinco túneles utilizados para almacenar misiles balísticos, cuatro lanzadores de misiles balísticos y otra instalación de almacenamiento de misiles.

El portavoz, el mayor general Turki Al-Malki, indicó en una publicación en X que la operación también buscaba cortar las líneas de suministro de los hutíes entre las zonas bajo su control y que apuntó contra fortificaciones rebeldes y equipo militar a lo largo de las líneas del frente dentro de Yemen.

Al-Malki añadió que la coalición seguiría utilizando “medidas operativas disuasorias” para protegerse de los “brutales ataques” de los hutíes dentro del reino y en Yemen.

Los hutíes dicen que dispararon a fuerzas del gobierno yemení

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron que atacaron concentraciones militares y depósitos de armas pertenecientes a fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí en las provincias de Adén y Lahj.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo en un comunicado que los rebeldes dispararon misiles balísticos contra los lugares, causando pérdidas. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

Los hutíes continúan atacando a las fuerzas gubernamentales y a sus aliados dentro de Yemen. El gobierno yemení acusó a los rebeldes, a última hora del domingo, de atacar campamentos de desplazados en las afueras de la ciudad portuaria sureña de Adén. El gobierno no aportó pruebas que respaldaran esta afirmación.

El ministro israelí de Defensa niega diferencias con el ejército

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, rechazó los reportes sobre fracturas entre el liderazgo político y el ejército israelí por Irán, que tachó de “completamente infundados y falsos”.

En una publicación en X, Katz también afirmó que Israel no tenía intención de atacar a Irán antes de las elecciones nacionales del martes.

El Canal 12 de Israel informó la noche del domingo que Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del ejército israelí chocaron por la indicación del primer ministro israelí de llevar a cabo una “acción” que el ejército cree que podría reavivar rápidamente el conflicto con Irán. El reporte no especificó la naturaleza de la acción.

Más tarde, la oficina de Netanyahu describió el informe como “noticias falsas”.

“No ha habido intención por parte de Israel de iniciar un ataque contra Irán antes de las elecciones en Israel”, declaró Katz. “Dejamos claro que, si Irán ataca a Israel, responderíamos con gran fuerza”.

El presidente de Israel dice que no cederá a la presión de EEUU

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que no se doblegará ante la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre qué partido seleccionará primero para formar gobierno después de las elecciones nacionales del martes.

El papel de Herzog es en gran medida ceremonial. No se espera que un solo partido gane de forma contundente el control del parlamento del país, o Knéset. Se espera que el presidente encargue al líder del partido con mayor apoyo que intente construir una coalición de gobierno, un proceso que podría prolongarse durante días o semanas, o fracasar por completo y obligar a los israelíes a volver a las urnas para votar de nuevo.

Las declaraciones de Herzog se produjeron después de que Trump reiterara su respaldo a Netanyahu, quien se encuentra en una contienda reñida para mantenerse en el poder.

Herzog dijo a la cadena de noticias por cable MS NOW que ni Trump ni nadie más “puede intervenir” y que le corresponde a él ver “cuáles son los hechos”.

El jefe del ejército de Pakistán se reunirá con líderes políticos y militares de Irán

Se esperaba que el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, estuviera en Teherán el lunes para reunirse con los principales líderes políticos y militares de Irán, junto con funcionarios saudíes y turcos, en un intento por aliviar las tensiones regionales, según dos altos funcionarios.

Munir también visitó Teherán la semana pasada como parte de los esfuerzos para reactivar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y abordar los ataques en curso contra Arabia Saudí por parte de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la visita públicamente, no ofrecieron más información.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, dijo el sábado que Teherán sigue dispuesto a negociar con Estados Unidos bajo un acuerdo provisional mediado por Pakistán en junio para poner fin al conflicto. Acusó a Washington de obstaculizar la diplomacia y prolongar la disputa sobre el estrecho de Ormuz.

Moghadam dijo en Islamabad que, durante la visita anterior de Munir a Teherán, funcionarios iraníes le transmitieron su oferta de reabrir el estrecho si Estados Unidos levantaba su bloqueo naval de los puertos iraníes. Moghadam afirmó que Trump rechazó la oferta al insistir en que el bloqueo se mantendría.

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Por Munir Ahmed en Islamabad, Pakistán.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.