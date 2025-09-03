Kim Jong Un viajó con su hija a Beijing. Esto debes saber sobre la posible heredera norcoreana

El líder norcoreano Kim Jong Un viajó a China acompañado de su pequeña hija, en su viaje al extranjero más importante en años, el cual marca su más reciente intento por romper el aislamiento y consolidar su posición al mantener un equilibrio entre sus aliados tradicionales: Moscú y Beijing.

Se cree que la niña se llama Kim Ju Ae y tiene entre 12 y 13 años. No se sabe mucho más sobre ella.

Desde 2022, Kim Jong Un la ha presentado en un creciente número de eventos públicos importantes relacionados con su ejército y sus armas nucleares, lo que ha alimentado las especulaciones de que ya la prepara para ser la próxima gobernante del país.

El nombre y la edad de la hija de Kim no están confirmados

Si bien los medios estatales norcoreanos han descrito a la hija de Kim como la “bienamada” y “respetada”, nunca la han llamado por su nombre.

La suposición de que el nombre de la niña es Ju Ae se basa en un relato de Dennis Rodman, excampeón de la NBA, quien recordó haber sostenido en brazos a la bebé de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang en 2013.

La edad exacta de Ju Ae tampoco está confirmada, pero los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que nació en 2013.

En una sesión informativa a puerta cerrada con legisladores en 2023, la principal agencia de espionaje de Corea del Sur dijo que cree que Kim Jong Un y su esposa, Ri Sol Ju, también tienen un hijo mayor y un tercer hijo menor, cuyo sexo se desconoce.

Kim Jong Un se mostró radiante al descender del icónico tren blindado verde de su familia para estrechar la mano de altos funcionarios chinos a su llegada a Beijing el martes. Ju Ae lo seguía de cerca.

Vestida con un traje de saco y pantalón azul marino y el cabello semirrecogido —un aspecto que recordaba a las apariciones públicas de su madre—, Ju Ae se paró al frente de altos funcionarios norcoreanos, entre ellos, Choe Son Hui, la ministra de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, no hizo ninguna aparición pública al día siguiente, cuando su padre compartió protagonismo con Xi Jinping, el presidente chino, y Vladímir Putin, el presidente ruso, en un multitudinario desfile militar en la Plaza de Tiananmén. El desfile demostró una profunda alineación entre los adversarios de Washington.

Está cada vez más presente en los eventos de su padre

Kim Jong Un decidió presentar públicamente a su poco conocida hija en un importante evento militar —el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental— en noviembre de 2022.

Los medios estatales publicaron una serie de fotos de Kim y su hija en el evento, lo que marcó la primera vez que su imagen se hacía pública. Vistió un abrigo blanco y zapatos rojos mientras observaba un misil en vuelo desde la distancia y caminaba de la mano de su padre.

La prueba del misil marcó la primera de una serie de importantes eventos militares en los que Kim Jong Un ha mostrado a su hija. Sus apariciones, cuidadosamente planificadas, han incluido pruebas de misiles, desfiles militares y el lanzamiento de un destructor naval en abril, un evento aclamado como un paso relevante en la expansión del arsenal nuclear de Corea del Norte.

Kim Jong Un ha ampliado recientemente las apariciones públicas de su hija más allá de los eventos militares, y la ha incluido en algunos de sus proyectos económicos y eventos culturales más ambiciosos, como la inauguración de un centro vacacional de playa en junio.

Su viaje a Beijing alimenta las especulaciones sobre su condición de futura heredera

El creciente número de apariciones públicas y presencia en los medios estatales de Ju Ae han generado especulaciones de que está siendo preparada para suceder a su padre. Esta teoría se ha visto reforzada por su viaje a China, su primer desplazamiento conocido al extranjero.

El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur emitió el año pasado una cuidadosa evaluación en la que considera a Ju Ae como la probable sucesora de su padre, y mencionó un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y los protocolos estatales que se le proporcionaron a la menor.

No obstante, la agencia de espionaje dijo que todavía existen diversas posibilidades en cuanto al proceso de sucesión de poder en Corea del Norte, ya que Kim Jong Un, de 41 años, es aún joven, no sufre problemas de salud importantes y tiene otros hijos. Algunos funcionarios y expertos surcoreanos expresaron inicialmente dudas sobre Ju Ae como futura heredera al considerar la estructura de poder norcoreana —cuyos nombramientos recaen en los varones— y su influencia confuciana.

Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha sido gobernada sucesivamente por miembros masculinos de la familia Kim. Kim Jong Un heredó el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong Il, a finales de 2011. Kim Jong Il asumió el poder luego del fallecimiento de su padre y fundador del Estado, Kim Il Sung, en 1994.

Los medios de comunicación estatales norcoreanos aún no han hecho ningún comentario directo sobre un plan de sucesión de poder después de Kim Jong Un. Tampoco han comentado respecto a si Ju Ae tiene hermanos.