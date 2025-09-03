Lotería Powerball asciende a $1.400 millones tras 40 sorteos sin ganador

El premio gordo de la lotería Powerball asciende ahora a 1.400 millones de dólares ya que ha habido decenas de sorteos sin ganador.

Es el sexto mayor bote de lotería en Estados Unidos, resultado de 40 sorteos consecutivos sin que nadie haya acertado los seis números.

Nadie ha ganado el gran premio desde el 31 de mayo, y el sorteo número 41 el miércoles será solo uno menos que el récord establecido el año pasado.

Toda esa racha de pérdidas se debe a las pésimas probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones, aunque los funcionarios de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El premio de 1.400 millones de dólares es para un ganador que opte por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo inmediato, que para este sorteo sería un estimado de 634,3 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares, y se venden en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

