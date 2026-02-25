Jurado de Texas no presentará acusaciones en caso de ciudadano de EEUU muerto por agente migratorio

Un jurado investigador rechazó el miércoles presentar acusaciones por los disparos letales efectuados el año pasado por un agente federal de inmigración contra un ciudadano de Estados Unidos en un encuentro de tránsito en Texas, informaron los fiscales.

Los balazos contra Ruben Ray Martinez el 15 de marzo de 2025, perpetrados por un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, no fueron divulgados públicamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta que The Associated Press y otros medios lo informaron la semana pasada.

La Fiscalía de Distrito del condado Cameron indicó en un comunicado que un jurado investigador declinó presentar acusaciones después de que se le expuso el caso. La fiscalía no proporcionó más detalles.

El DHS ha alegado que Martinez “atropelló intencionalmente a un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional”, lo que provocó que otro agente disparara “tiros defensivos para protegerse a sí mismo, a sus compañeros agentes y al público en general”.

La balacera sería la primera de al menos seis tiroteos mortales cometidos por agentes federales desde que el presidente Donald Trump lanzó una batida migratoria a nivel nacional en su segundo mandato.

Un pasajero que iba en el auto con Martinez, Joshua Orta, había cuestionado la versión del DHS en un borrador de afidávit preparado el año pasado, según los abogados de la familia de Martinez. Orta, un testigo clave del encuentro, murió en un accidente automovilístico el fin de semana pasado.

Martinez y Orta estaban de viaje en South Padre Island, en Texas, cuando se acercaron a agentes locales y federales que dirigían el tránsito en torno a un accidente automovilístico en una intersección concurrida, según el borrador del afidávit.

En el borrador, Orta presuntamente dijo que Martinez no golpeó a un agente con su vehículo, que el auto en el que iban “apenas avanzaba”, y que un agente federal disparó a través de la ventanilla del conductor sin “dar ninguna advertencia, órdenes u oportunidad de cumplir”.

Los abogados de la familia de Martinez no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.