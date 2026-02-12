Juez prohíbe al Pentágono castigar a senador que pidió a militares desoír órdenes ilegales
Un juez federal le impidió temporalmente el jueves al Pentágono castigar al senador demócrata Mark Kelly, ex piloto de la Marina, por participar en un video en el que se instaba a las tropas a resistir órdenes ilegales.
El juez de distrito Richard Leon determinó que funcionarios del Pentágono violaron los derechos de Kelly a la libertad de expresión amparados por la Primera Enmienda y que “amenazaron las libertades constitucionales de millones de militares retirados”.
Kelly, quien representa a Arizona, demandó en un tribunal federal para impedir la censura que le impuso el 5 de enero el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Kelly y otros cinco legisladores demócratas aparecieron en un video en noviembre, en el que exhortaron a las tropas a defender la Constitución y a no acatar directrices militares ilegales de la administración Trump.
El presidente republicano Donald Trump acusó a los legisladores de sedición, “castigable con la MUERTE”, en una publicación en redes sociales días después.
Hegseth sostuvo que la censura a Kelly fue “un paso necesario del proceso” en procedimientos que podrían derivar en una degradación del rango retirado del senador, de capitán, y en una posterior reducción de su paga de jubilación.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
