Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Juez prohíbe al Pentágono castigar a senador que pidió a militares desoír órdenes ilegales

EEUU PENTAGONO KELLY
EEUU PENTAGONO KELLY (AP)

Un juez federal le impidió temporalmente el jueves al Pentágono castigar al senador demócrata Mark Kelly, ex piloto de la Marina, por participar en un video en el que se instaba a las tropas a resistir órdenes ilegales.

El juez de distrito Richard Leon determinó que funcionarios del Pentágono violaron los derechos de Kelly a la libertad de expresión amparados por la Primera Enmienda y que “amenazaron las libertades constitucionales de millones de militares retirados”.

Kelly, quien representa a Arizona, demandó en un tribunal federal para impedir la censura que le impuso el 5 de enero el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Kelly y otros cinco legisladores demócratas aparecieron en un video en noviembre, en el que exhortaron a las tropas a defender la Constitución y a no acatar directrices militares ilegales de la administración Trump.

El presidente republicano Donald Trump acusó a los legisladores de sedición, “castigable con la MUERTE”, en una publicación en redes sociales días después.

Relacionados

Hegseth sostuvo que la censura a Kelly fue “un paso necesario del proceso” en procedimientos que podrían derivar en una degradación del rango retirado del senador, de capitán, y en una posterior reducción de su paga de jubilación.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in