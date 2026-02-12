EEUU: Juez bloquea traslado de 20 reos con sentencias conmutadas a prisión de máxima seguridad

Un juez federal bloqueó temporalmente a la administración Trump para que no traslade a 20 reclusos cuyas condenas a muerte fueron conmutadas a la prisión federal de máxima seguridad de Estados Unidos.

El juez de distrito Timothy Kelly resolvió tarde el miércoles que el gobierno no puede enviar a los reos a la prisión federal “Supermax” en Florence, Colorado, porque probablemente se violarían sus derechos al debido proceso conforme a la 5ta enmienda constitucional.

Kelly citó pruebas de que funcionarios de la administración republicana “dejaron claro” a la Oficina Federal de Prisiones que los reclusos debían ser enviados a ADX Florence —“administrative maximum” (máximo administrativo)— para castigarlos porque el presidente demócrata Joe Biden había conmutado sus condenas a muerte.

Kelly, quien fue nominado al cargo por el presidente Donald Trump, escribió: “Al menos por ahora, seguirán cumpliendo cadenas perpetuas por sus crímenes atroces donde actualmente están encarcelados”.

Biden conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas sentenciadas a muerte en diciembre de 2024, menos de un mes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, y convirtió sus castigos en cadena perpetua.

Trump emitió una orden ejecutiva en su primer día de regreso en el cargo en la que ordenó a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, alojar a los 37 reclusos “en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que representan”.

Veinte de los 37 reclusos son demandantes en el caso ante Kelly, quien dictó una orden preliminar que bloquea sus traslados a Florence mientras el litigio continúa. Todos estaban encarcelados en Terre Haute, Indiana, cuando Biden conmutó sus condenas a muerte.

Los abogados del gobierno argumentaron que la oficina tiene amplia autoridad para decidir a qué instalaciones deben ser reasignados los reclusos después de sus conmutaciones.

El juez concluyó que los reclusos no han tenido una oportunidad significativa de impugnar sus reasignaciones porque parece que el resultado del proceso de revisión estaba predeterminado.

“Pero la Constitución exige que, siempre que el gobierno busque privar a una persona de un interés de libertad o de propiedad que protege la Cláusula del Debido Proceso —ya sea esa persona un preso notorio o un ciudadano respetuoso de la ley—, el proceso que se le brinde no puede ser una farsa”, escribió Kelly.

En la prisión de Florence han estado algunos de los criminales más notorios bajo custodia federal, entre ellos el “Unabomber” Ted Kaczynski; el autor del atentado del maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, y el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados de los demandantes afirman que los reclusos allí viven solos, comen y se duchan en celdas de aproximadamente el tamaño de un espacio de estacionamiento.

Los abogados del gobierno dicen que otros tribunales han determinado que las condiciones no son objetivamente crueles e inusuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.