Juez bloquea recortes y restaura $34 millones para fondos antiterrorismo del transporte de NY

Un juez federal prohibió el jueves permanentemente al gobierno del presidente Donald Trump retener casi 34 millones de dólares en fondos destinados a proteger el sistema de transporte de Nueva York contra ataques terroristas.

El juez Lewis A. Kaplan afirmó en su fallo que la decisión del gobierno federal, fundamentada en las protecciones de "ciudad santuario" de la Gran Manzana, era "arbitraria, caprichosa y una flagrante violación de la ley".

El Programa de Subvenciones para la Seguridad del Transporte, creado después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre, fue creado con la instrucción de que el dinero se asigne únicamente en función del riesgo de terrorismo, afirmó Kaplan al conceder una orden judicial permanente. El juez había emitido previamente una orden que congelaba temporalmente la medida.

El estado interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés) después de que ambas dependencias informaron el mes pasado sobre la eliminación de fondos para la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA por sus iniciales en inglés), la cual opera el sistema de transporte de la ciudad.

Un funcionario de FEMA reveló en un documento judicial que la autoridad de transporte "no recibió fondos porque el solicitante tiene su sede en la ciudad de Nueva York, una ciudad designada como jurisdicción santuario".

La MTA afirmó que su asignación, la más grande para cualquier agencia de transporte, cubre los costos de patrullas antiterroristas específicas, equipos de seguridad, mejoras de infraestructura, tecnología de ciberseguridad y tecnologías de detección de armas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general Letitia James elogiaron en un comunicado el fallo de Kaplan, el cual calificaron como "una victoria para cada neoyorquino que viaja en nuestros metros, autobuses y trenes".

"Un tribunal ha afirmado una vez más que este gobierno no puede castigar a Nueva York eliminando arbitrariamente recursos críticos de seguridad y desfinanciando a las fuerzas del orden que mantienen a salvo a los pasajeros", señalaron Hochul y James, ambas demócratas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.