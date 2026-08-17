Irán trabaja para finalizar acuerdo de Ormuz con Omán y otras noticias de Oriente Medio

Irán indicó el lunes que está ultimando una declaración conjunta con Omán sobre un plan para gestionar el tráfico naviero por el estrecho de Ormuz. La reapertura total de la vía marítima al transporte comercial ha sido una exigencia clave de Estados Unidos, pero sigue sin estar claro si el acuerdo cumplirá los criterios de Washington.

El anuncio se produjo mientras vencía el periodo de negociación de 60 días para encontrar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, sin noticias de una prórroga y con ambas partes aparentemente tan alejadas como hace dos meses.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el conjunto de Oriente Medio.

Irán dice que está cerca de un anuncio con Omán sobre Ormuz

Irán indicó el lunes que ha alcanzado un acuerdo con Omán sobre un plan para que los barcos transiten el estrecho de Ormuz, situado entre ambos países, y que las partes ahora trabajan para ultimar los detalles de una declaración conjunta.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró a periodistas en Teherán que “se ha alcanzado un entendimiento respecto al mapa de la ruta de tránsito”.

No dio más detalles, pero información conocida previamente sugiere que el acuerdo reabriría el estrecho, de modo que los barcos entrarían por una ruta cercana a Irán y saldrían por una ruta cercana a Omán. Durante el periodo provisional, los barcos transitarían sin pagar tarifas ni peajes.

Estados Unidos ha buscado un acuerdo aceptable sobre la apertura del estrecho antes de poner fin a su bloqueo de los puertos iraníes, y no estaba claro si esto cumpliría las expectativas de Washington.

Irán cerró de facto el estrecho —por el que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— después de que Israel y Estados Unidos atacaran el país el 28 de febrero.

Baghaei reconoció que las conversaciones con Omán han avanzado lentamente, “pero habíamos planeado, y seguimos planeando, finalizar el entendimiento en forma de paquete: el mapa más una declaración conjunta”.

Sus declaraciones se produjeron mientras expiraba el plazo de 60 días para encontrar un acuerdo que ponga fin a la guerra, sin señales de un pacto entre Estados Unidos e Irán.

Kushner se reúne con Netanyahu sobre la hoja de ruta para Gaza

El negociador para Oriente Medio Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, se reunía con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un día después de haber conversado en Egipto con el jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, sobre el desarme del grupo.

Las reuniones con Netanyahu se producen después de que el líder israelí rechazara una hoja de ruta de 15 puntos, respaldada por Estados Unidos, para impulsar el acuerdo de tregua en Gaza.

Hamás afirma que ha aceptado la hoja de ruta, que incluye el desarme, y el grupo está instando a los mediadores y a la Junta de Paz creada por Estados Unidos a “obligar” a Israel a sumarse también.

Pero Israel, que según la hoja de ruta debe retirarse de Gaza, sostiene que Hamás debe desarmarse por completo antes de que se produzca cualquier retirada israelí.

Las tropas israelíes ocupan alrededor del 60% de la franja y Netanyahu ya ha amenazado con avanzar aún más.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.