Helicóptero se estrella cerca base militar en el estado de Washington

Un helicóptero se estrelló en una zona rural cerca de una base militar en el estado de Washington, informó el Ejército de Estados Unidos el jueves. No se informó de inmediato cuántas personas estaban a bordo ni sus condiciones.

El helicóptero se estrelló alrededor de las 9 p.m. el miércoles cerca de la base la Base Conjunta Lewis-McChord, dijo un oficial del Ejército en un comunicado.

"Esta sigue siendo una situación en desarrollo, y no hay detalles adicionales disponibles en este momento", afirmó el comunicado.

No se divulgaron detalles sobre el helicóptero.

La base se encuentra a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) al sur de Tacoma bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de Estados Unidos.

La policía del condado de Thurston, con sede en Olympia, publicó en línea tarde el miércoles que los agentes fueron enviados tras recibir informes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake.

"Se nos ha informado que el ejército perdió contacto con un helicóptero en el área", indicó el departamento. Añadió que estaba trabajando con la base y que no había más detalles disponibles.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.