Guardia costera china embiste y daña un barco filipino en el mar de China Meridional

Un barco de la guardia costera china utilizó un potente cañón de agua el domingo y luego embistió y causó daños leves en un buque gubernamental filipino anclado cerca de una isla habitada por filipinos en el disputado mar de China Meridional, afirmó la guardia costera filipina.

No hubo heridos entre los tripulantes filipinos del BRP Datu Pagbuaya, parte de una flota que presta apoyo a pescadores filipinos. La guardia costera china apuntó al Pagbuaya cerca de la isla Thitu, ocupada por Filipinas, en el último estallido de las prolongadas disputas territoriales que involucran a Manila, Beijing y otros cuatro gobiernos.

China no hizo comentarios inmediatos, pero ha reiterado su soberanía y control sobre prácticamente todo el mar de China Meridional, una zona crucial para el tráfico comercial, a pesar de un fallo de arbitraje de 2016 que invalidó sus reclamos históricos. Ese fallo ha sido rechazado por China pero apoyado por Estados Unidos y sus aliados occidentales y asiáticos.

Pagbuaya y otros dos buques de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos estaban anclados en las aguas territoriales cerca de Thitu, que Filipinas llama Pag-asa, cuando barcos de la guardia costera china y presuntos barcos de milicia se acercaron repentinamente y realizaron "maniobras peligrosas y provocativas", dijo el portavoz de la guardia costera filipina, el comodoro Jay Tarriela, en un comunicado. Añadió que tal agresión no llevaría a Manila a "ceder ni una pulgada cuadrada de nuestro territorio a ninguna potencia extranjera".

Un barco de la guardia costera china con el número de proa 21559 "disparó su cañón de agua directamente al BRP Datu Pagbuaya, impactando en el buque", luego embistió la popa del barco filipino tres minutos después, causando "daños estructurales menores pero sin heridos en la tripulación".

Un video emitido por la guardia costera filipina muestra a un barco de la guardia costera china disparando un cañón de agua, impactando en el buque y sus dos banderas filipinas. Se ve al barco tripulado por filipinos alejándose del barco de la guardia costera china.

"A pesar de estas tácticas de intimidación y acciones agresivas, la guardia costera filipina y la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos permanecen firmes", dijo Tarriela. "No nos dejaremos intimidar ni expulsar".

"El acoso que enfrentamos hoy solo fortalece nuestra determinación", afirmó el comandante de la guardia costera filipina, el almirante Ronnie Gil Gavan. "Los pescadores filipinos dependen de estas aguas y ni los cañones de agua ni las embestidas nos disuadirán de cumplir nuestro compromiso con el presidente Ferdinand Marcos de no ceder ni una pulgada cuadrada de nuestro territorio a ninguna potencia extranjera".

Thitu es la más grande de las nueve islas, islotes y arrecifes habitados por fuerzas filipinas y también tiene una comunidad pesquera en el archipiélago de las Spratly, la región más disputada del mar de China Meridional, donde China convirtió siete arrecifes deshabitados en bases insulares protegidas por un sistema de misiles. Tres de las islas artificiales tienen pistas de aterrizaje, incluida Subi, que se encuentra a poco más de 20 kilómetros (12 millas) de Thitu, que China también reclama.

El último enfrentamiento territorial en el mar de China Meridional se suma a las emergencias internas que enfrenta el gobierno de Marcos, como sismos recientes que dejaron más de 80 muertos en el centro y sur de Filipinas y tifones consecutivos que devastaron las mismas regiones.

