Corte determina que Guardia Nacional puede permanecer en Illinois pero no desplegarse

Las tropas de la Guardia Nacional enviadas a Illinois por el presidente Donald Trump pueden permanecer en el estado y bajo control federal, pero por ahora no pueden ser desplegadas para proteger propiedades federales ni salir de patrullaje, falló una corte de apelaciones el sábado.

La decisión se toma luego que la jueza federal April Perry dictaminó el jueves bloquear temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional durante al menos dos semanas, al no encontrar evidencia sustancial de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la campaña migratoria de Trump.

La corte de apelaciones concedió el sábado una pausa en el caso hasta que pueda escuchar más argumentos.

Los despliegues intermitentes surgen de una batalla política y legal sobre el impulso de Trump para enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades de Estados Unidos. Su gobierno afirma que el crimen es rampante en esas ciudades, a pesar de que las estadísticas no siempre lo respaldan.

Si un presidente invoca la Ley de Insurrección, puede enviar militares en servicio activo a estados que no logren sofocar una insurrección o desafíen la ley federal. Sin embargo, Perry dijo que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la ofensiva migratoria de Trump.

El viernes, Perry emitió una opinión que cita una mezcla de leyes e historia, incluidos los Documentos Federalistas, que fueron redactados en 1787-88 para apoyar la ratificación de la Constitución de Estados Unidos.

"No se ha demostrado que el poder civil haya fallado", afirmó Perry. "Los agitadores que han violado la ley atacando a las autoridades federales han sido arrestados. Los tribunales están abiertos y los alguaciles están listos para asegurar que se cumplan las sentencias de prisión. No se requiere recurrir al ejército para ejecutar las leyes".

La jueza señaló que había evidencia significativa de que los agentes federales han podido llevar a cabo su trabajo, destacando "aumentos enormes en arrestos y deportaciones".

Los 500 miembros de la Guardia de Texas e Illinois fueron asignados principalmente a un Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, al suroeste de Chicago. Un pequeño número fue enviado a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview.

