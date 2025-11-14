Críticos advierten sobre nuevos estándares de enseñanza de Florida sobre el anticomunismo

La hija de un guionista de Hollywood que fue encarcelado y puesto en la lista negra durante la época del pánico anticomunista en Estados Unidos criticó los nuevos estándares de enseñanza de estudios sociales de Florida que, según otros críticos, rehabilitan aspectos vergonzosos de las políticas del senador Joseph McCarthy.

“Los nuevos estándares de Florida sobre los que escriben son espantosos”, afirmó Mitzi Trumbo en un correo electrónico enviado el jueves por la noche a The Associated Press. “La historia nunca debe reescribirse para coincidir con la política del día, ya que la historia tiene valiosas lecciones que enseñar”.

Los estándares para estudiantes de secundaria, aprobados el jueves por la Junta de Educación de Florida, incluyen instrucción sobre el uso de la palabra ”‘macartismo’ como insulto” y cómo el uso de los términos “cazador de rojos y temor rojo” se identifica con “calumnias contra los anticomunistas”.

Los estándares suavizan décadas de críticas al exsenador estadounidense Joseph McCarthy, quien lideró un movimiento político para erradicar lo que etiquetó como comunismo en el gobierno, el Movimiento por los Derechos Civiles y las comunidades artísticas a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Las investigaciones públicas, las pruebas de lealtad ideológica y los despidos de ese período a menudo se consideran un capítulo vergonzoso en la historia de Estados Unidos.

A finales de la década de 1940, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética alimentó preocupaciones sobre la infiltración de espías soviéticos comunistas en la vida estadounidense, incluso en el ámbito cinematográfico y gubernamental del país. A muchas de las personas señaladas por McCarthy y el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes se les impidió trabajar y aprovechar oportunidades profesionales durante una década o más.

Uno de ellos, Dalton Trumbo, quien escribió los guiones de clásicos como “Roman Holiday” (“La princesa que quería vivir”) y “Spartacus” (“Espartaco”), usó otros nombres o hizo que otros colegas se llevaran el crédito por los guiones que escribió en la década de 1950 porque estaba en la lista negra de Hollywood.

Mitzi Trumbo dijo que ella y sus dos hermanos tuvieron “varias experiencias difíciles y dolorosas al crecer en la década de1950” debido al tiempo que su padre pasó en prisión y las repercusiones de estar en la lista negra de Hollywood.

En la década de 1940, Trumbo había sido el guionista mejor pagado de Hollywood. También era miembro del Partido Comunista, que apoyaba a los sindicatos, la igualdad de pago y los derechos civiles.

Cuando Trumbo y otros nueve miembros de la industria cinematográfica fueron llamados ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes en 1947, se negaron a responder preguntas sobre sus afiliaciones comunistas y fueron encontrados en desacato. Trumbo terminó en una prisión federal durante 11 meses.

Mientras estaba en la lista negra, Trumbo escribió guiones bajo un seudónimo o con el respaldo de otros, incluidos “Roman Holiday” y “The Brave One” (“El niño y el toro”), cuyos guiones ganaron premios de la Academia. No fue hasta 1960 cuando pudo obtener crédito público por los guiones de “Exodus” (”Éxodo”) y “Spartacus”. Este período de su vida fue relatado en la película de 2015, “Trumbo”, protagonizada por el actor Bryan Cranston.

Otras figuras de Hollywood en la lista negra fueron la actriz Lee Grant, la cantante y actriz Lena Horne, y el actor y director Charlie Chaplin.

Los nuevos estándares de enseñanza de Florida fueron impulsados por una ley aprobada por el gobernador republicano Ron DeSantis en 2024 en la que se exige instrucción sobre “las consecuencias del comunismo” para preparar a los estudiantes contra el adoctrinamiento en la educación superior.

“Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que las futuras generaciones puedan prosperar y aprendan cómo pensar, no qué pensar”, expresó Layla Collins, miembro de la junta estatal de educación, durante la reunión de estándares del jueves.

La medida se produce después de la designación del 7 de noviembre como el Día de las Víctimas del Comunismo por parte de la Asamblea Legislativa, controlada por los republicanos, en las escuelas públicas de Florida, para incluir al menos 45 minutos de instrucción sobre figuras como Mao Zedong y Fidel Castro.

Según los nuevos estándares, los maestros de Florida deben instruir sobre los esfuerzos de “políticos anticomunistas”, como McCarthy, el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, el presidente Harry Truman y el presidente Richard Nixon.

También se ordena a los maestros que identifiquen “propaganda y difamación” utilizadas para “deslegitimar” a los anticomunistas.

“La instrucción incluye el uso del término ‘macartismo’ como un insulto y abreviatura para todo el anticomunismo”, se indica en los nuevos estándares. “La instrucción incluye calumnias contra los anticomunistas, como cazador de rojos y temor rojo”.

Trumbo, quien intercambió correos electrónicos con The Associated Press desde su hogar en el norte de California, dijo que no quería ser entrevistada por teléfono o video porque no se sentía cómoda hablando sobre política, “especialmente en el clima político actual”.

“Me alegra que la gente hable sobre la historia real del período y explique cómo varias carreras y vidas fueron destruidas por el HUAC (Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, por sus siglas en inglés) y el macartismo”, manifestó, “y cuán peligrosa es tal represión política para nuestra libertad de expresión y para la democracia misma”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.