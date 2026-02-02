Gobierno de EEUU retira papeles relacionados con Epstein luego que víctimas se quejan de amenazas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el lunes que había retirado varios miles de documentos y "contenido multimedia" relacionados con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein, luego de que abogados se quejaran ante un juez de Nueva York de que la vida de casi 100 víctimas había sido "trastornada" por censuras descuidadas en la publicación más reciente efectuada por el gobierno de materiales relacionados con Epstein.

El departamento señaló que la divulgación de información delicada que provocó protestas de las víctimas y sus abogados se debió a errores "técnicos o humanos".

En una carta a los jueces de Nueva York que supervisan los casos de tráfico sexual presentados contra Epstein y su confidente Ghislaine Maxwell, el fiscal federal Jay Clayton escribió que el departamento había retirado casi todos los materiales identificados por las víctimas o sus abogados, junto con un "número sustancial" de documentos identificados por el gobierno en forma independiente.

Clayton, que radica en Manhattan, señaló que el departamento ha "revisado repetidamente sus protocolos para abordar la identificación de documentos" después de que las víctimas y sus abogados solicitaran cambios en el proceso de revisión y censura de los registros publicados.

Escribió que los documentos se retiran rápidamente del sitio web público cuando las víctimas avisan que están preocupadas porque creen que algo debería ser censurado. Indicó que luego se evalúa dicha preocupación antes de que una versión censurada del documento pueda ser republicada, "idealmente dentro de 24 a 36 horas".

La carta de Clayton se emitió en respuesta a una misiva enviada el domingo al juez Richard M. Berman por dos abogados de las víctimas de Epstein, los cuales habían solicitado una "intervención judicial inmediata" debido a lo que dijeron eran miles de casos en los que el gobierno no había censurado nombres y otra información de identificación personal.

El juez programó una conferencia para el miércoles, diciendo que los abogados podrían invitar a sus clientes para que acudieran, y que entendía la preocupación de los abogados y la urgencia, pero también agregó: "No estoy seguro de cuán útil puedo ser".

Además alentó a los abogados, Brittany Henderson y Brad Edwards, a "continuar resolviendo los problemas pendientes de buena fe".

En su carta a Berman, los abogados incluyeron comentarios de ocho mujeres, incluida una que escribió que la divulgación de los registros era "una amenaza para la vida", y otra que dijo haber recibido amenazas de muerte después de que 51 entradas incluyeran su información bancaria privada, ante lo cual se vio obligada a intentar cancelar sus tarjetas de crédito y cuentas.

Después de que Epstein se quitara la vida en agosto de 2019, Berman llevó a cabo una audiencia en el tribunal federal de Manhattan y permitió que sus acusadoras hablaran. Berman, quien presidió el caso de tráfico sexual contra Epstein, puso la carta del domingo en el expediente público el lunes.

Ese mismo día, una sección del sitio web de archivos de Epstein perteneciente al Departamento de Justicia —la cual contenía registros judiciales públicos de los casos penales y demandas civiles de Epstein y Maxwell— ya no funcionaba.

Se le dejó un mensaje al Departamento de Justicia para solicitarle sus comentarios sobre el problema del sitio web.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche señaló el domingo en una entrevista en el programa "This Week" de ABC que ha habido errores esporádicos en la censura, o eliminación, de información delicada, pero que el Departamento de Justicia ha tratado de trabajar rápidamente para abordarlos.

"Cada vez que una víctima o su abogado nos dicen creer que su nombre no fue censurado adecuadamente, lo rectificamos de inmediato. Y las cifras de las que estamos hablando, sólo para que el pueblo estadounidense entienda, estamos hablando de un .001% de todos los materiales", expresó Blanche.

El efecto de los errores en las censuras de documentos fue destacado el lunes por la mañana en un juicio por tráfico sexual en el tribunal federal de Nueva York, cuando los abogados de dos corredores de bienes raíces de alto nivel y su hermano pidieron a la jueza Valerie E. Caproni anular el juicio debido a documentos que se hicieron públicos sin las censuras necesarias.

Deanna Paul, abogada defensora en el juicio de Tal, Oren y Alon Alexander, dijo que "el gobierno, a través de su propia conducta, ha destruido la posibilidad de un juicio justo en este caso" después de que los nombres de los hermanos se incluyeran en varios documentos publicados el viernes. Los hermanos se han declarado inocentes de drogar y violar a gran cantidad de niñas y mujeres desde 2008 hasta 2021.

Paul señaló que ahora los hermanos Alexander estaban "marcados" con la "vinculación más tóxica".

La jueza rechazó tentativamente la solicitud de juicio nulo, pero de todas formas confrontó a una fiscal, preguntándole: "¿El gobierno, en serio?"

"Sí, entiendo el punto de vista del tribunal", respondió la fiscal federal adjunta Elizabeth Espinosa.

Dijo que no estaba segura de cómo los documentos se vieron "inmersos en el universo de documentos" relacionados con Epstein, pero confirmó que al menos uno de los documentos que mencionan a los hermanos Alexander "debería haber sido censurado adecuadamente", e indicó que los documentos habían sido retirados de la circulación pública.

Mientras hablaba, Espinosa también proporcionó una actualización sobre la publicación general de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia, diciendo que los documentos restantes por publicar estaban "principalmente relacionados con litigios civiles", y podría ser necesaria la aprobación de un juez para poder darlos a conocer.

La AP está revisando los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Los periodistas de cada sala de redacción están trabajando juntos para examinar los archivos y compartir información sobre lo que contienen. Cada medio es responsable de su propia cobertura independiente de las noticias sobre los documentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.