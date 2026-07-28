Gobernador de Kentucky exige que el senador McConnell pruebe que está apto para servir o renuncie

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, una figura nacional en ascenso dentro del Partido Demócrata, instó al senador republicano del estado, Mitch McConnell, a que demuestre que está en condiciones de seguir en el cargo tras su prolongada estancia en el hospital o que renuncie.

Beshear formuló la exigencia en una carta después de que la oficina de McConnell informó el lunes que el senador, de 84 años, aún no había recibido el alta médica para salir del centro de rehabilitación donde le dan fisioterapia. La oficina indicó que el congresista se perderá un importante evento político de Kentucky y próximas votaciones en el Senado. McConnell fue hospitalizado el 14 de junio y semanas después reveló que fue consecuencia de una caída.

Beshear, visto como un posible candidato presidencial en 2028, instó por primera vez a McConnell a principios de julio a divulgar más información sobre su estado tras semanas de silencio público. Su carta del martes supuso una escalada significativa.

“Le pido que se dirija de manera directa y verbal al pueblo de Kentucky y aporte pruebas de su capacidad para servir, o que renuncie”, escribió Beshear a McConnell.

Beshear también envió una carta al líder de la mayoría del Senado, John Thune, en la que le pidió que investigue el estado de McConnell si el senador no demuestra que es capaz de continuar en el cargo.

Las oficinas de McConnell y de Thune no ofrecieron comentarios sobre la carta.

McConnell, quien lideró a los republicanos del Senado durante casi dos décadas, siempre ha protegido su vida personal. Desde que fue hospitalizado el mes pasado, su oficina ha emitido actualizaciones importantes el 12 y el 27 de julio, cada una acompañada de una sola fotografía.

El escrutinio público sobre los funcionarios electos de edad avanzada se ha intensificado tras varios episodios recientes de salud y muertes, incluidas la de la senadora de California Dianne Feinstein en 2023 y la del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham a principios de este mes, así como la decisión del presidente Joe Biden de no postularse a la reelección después de que las preocupaciones sobre su edad y salud se convirtieran en un tema político dominante.

Ante la ausencia de actualizaciones públicas regulares por parte del propio McConnell, la especulación sobre su estado ha crecido en internet.

“Todas estas especulaciones e incluso esta carta podrían haberse evitado con un mínimo de transparencia”, escribió Beshear a Thune.

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Mary Clare Jalonick contribuyó a este informe desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.