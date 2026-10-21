Ganancias de la venta de mansión del presidente de Gambia en EEUU serán para compensar a víctimas

Las autoridades de Gambia informaron el martes de la recepción de fondos recuperados luego del decomiso de una propiedad del expresidente Yahya Jammeh en Estados Unidos, los cuales serán utilizados para compensar a las víctimas de abusos durante su gobierno.

La Comisión de Reparaciones de Gambia anunció que recibió poco más de 2,5 millones de dólares por la venta de una mansión en Potomac, Maryland, que pertenecía al exmandatario de la pequeña nación de África occidental.

El Departamento de Estado de Estados Unidos logró el decomiso en 2022 después de presentar una demanda civil de decomiso bajo el argumento de que la propiedad fue adquirida con fondos procedentes de corrupción. La propiedad se compró a través de un fideicomiso creado por la esposa de Jammeh, añadió la agencia.

“La comisión depositó los fondos directamente en la cuenta del Fondo de Reparaciones del Banco Central de Gambia y únicamente serán utilizados para el pago de reparaciones por parte de la comisión”, señaló la comisión en un comunicado. La comisión se creó en 2023 para compensar a las víctimas de abusos durante el gobierno de Jammeh.

Jammeh gobernó el país durante más de 20 años. Su mandato estuvo marcado por arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, según han afirmado víctimas y grupos defensores de los derechos humanos. Fue obligado a dejar el poder en 2017 cuando rechazó los resultados de las elecciones de 2016, provocando una amenaza de una intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, un bloque regional.

“La repatriación (es) ... un paso importante hacia las reparaciones para las víctimas y los sobrevivientes”, afirmó Sirra Ndow, directora de la Alianza de Organizaciones Lideradas por Víctimas (AVLO).