Fiscal ordena el análisis de teléfonos de Milei y su hermana secuestrados en la causa $LIBRA

Un fiscal argentino dispuso el miércoles el análisis de los contenidos de los teléfonos móviles secuestrados al presidente Javier Milei, su hermana y otras personas investigadas por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, para determinar si mantuvieron conversaciones con los impulsores de la iniciativa que desembocó en una estafa millonaria.

Milei se refirió el 14 de febrero a dicha criptomoneda en la red social X, asegurando que iba a “incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando emprendimientos”. $LIBRA quintuplicó su valor antes de desplomarse y ocasionar pérdidas millonarias a sus inversores en pocas horas.

En un oficio dirigido a una dependencia del Ministerio Público Fiscal, Taiano ordenó a los peritos que analicen los teléfonos secuestrados para echar luz sobre el entramado de conversaciones detrás del episodio ocurrido ese día de febrero, que derivó en la posterior imputación del mandatario por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública", entre otros delitos.

Este fue el primer gran escándalo que salpicó a Milei, un ultraliberal de extrema derecha que llegó al poder a fines de 2023. El caso ha derivado además en investigaciones en Estados Unidos por decenas de inversores que se sintieron estafados.

Milei ha negado haber tenido alguna responsabilidad con el hecho. El mandatario afirmó que actuó de buena fe y que quienes invirtieron su dinero sabían de antemano que era una operación con riesgo, comparándola con apostar en el casino.

Los peritos deben tener en cuenta en la búsqueda diversas líneas telefónicas a nombre del mandatario y una a nombre de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El análisis debe cubrir la totalidad de las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X y LinkedIn.

Taiano indicó en un fallo al que tuvo acceso The Associated Press que deben ser empleadas "herramientas informáticas pertinentes” para analizar “la información extraída de los dispositivos secuestrados”.

El fiscal busca determinar el contenido de las conversaciones que pudieron haber tenido Milei y su hermana con los principales promotores de la moneda digital, el estadounidense Hyden Davis, y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, todos ellos investigados en el expediente.