FBI dice que frustró ataque contra centro comercial en Minnesota

El FBI frustró un ataque contra un centro comercial en Minnesota por parte de un adolescente que compró un fusil de asalto y municiones a un agente encubierto, informaron autoridades el miércoles.

El joven, de 18 años, pretendía atacar el Mall of America, cerca de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, según la denuncia federal descrita por el fiscal Daniel Rosen.

“Este era un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado”, declaró Rosen al elogiar la investigación del FBI. Los agentes “pudieron detectar una amenaza e interrumpirla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar, en sus palabras, quizá a 30 a 60 personas, como alegamos con mucho más detalle en la denuncia”.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, fue arrestado el martes en un parque público en Richfield, a varios kilómetros al noroeste del Mall of America, después de pagar 600 dólares a un empleado encubierto del FBI que se hacía pasar por miembro del Estado Islámico por un AK-47 y 200 cartuchos de munición, de acuerdo con la denuncia penal.

En mensajes de texto con el agente encubierto del FBI, Mohamud reafirmó repetidamente su intención de llevar a cabo un ataque para matar a no musulmanes, indicó la denuncia. De momento no se sabe si el adolescente cuenta con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.