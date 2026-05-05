Vance viaja a Iowa, donde habrá primarias republicanas en menos de dos años

El vicepresidente JD Vance viaja a Iowa el martes, en lo que marca su primera visita desde que asumió el cargo al estado donde los republicanos, en menos de dos años, emitirán los primeros votos para elegir al próximo candidato presidencial de su partido.

Vance, considerado uno de los posibles aspirantes más fuertes del Partido Republicano a la presidencia en 2028, realiza el viaje para hacer campaña en favor del representante republicano Zach Nunn, quien enfrenta una contienda competitiva para conservar su escaño en el área de Des Moines en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

El vicepresidente, exsenador por Ohio, salió de Washington acompañado por su hijo Vivek. Hará primero una parada en Cincinnati para votar en las elecciones primarias de Ohio, seguida de una aparición en Oklahoma City para encabezar una recaudación de fondos en su papel de director de finanzas del Comité Nacional Republicano.

Pero la visita a Iowa le ofrece a Vance una oportunidad de poner a prueba su recepción entre los votantes del estado, cuyos caucus iniciales les otorgan un papel desproporcionado en la determinación del próximo candidato presidencial. Hacer campaña por un congresista local en su papel de vicepresidente le da una primera oportunidad de causar impresión entre los republicanos de Iowa, evaluadores experimentados de quienes buscan el cargo más alto del país antes de que la campaña comience de lleno.

La aparición de Vance ocurre días después de que el senador de Texas Ted Cruz, otro posible candidato en 2028, hablara ante un grupo de cristianos evangélicos influyentes en la contienda republicana en Iowa.

Jimmy Centers, consultor político republicano con sede en Des Moines, comentó que la contienda de 2028 está “a años luz”, pero señaló que los republicanos que escuchen a Vance el martes evaluarán cómo podría medir en una elección por la Casa Blanca.

“Sin duda creo que, por ahora, el vicepresidente Vance probablemente ganaría una encuesta informal entre los republicanos de Iowa para 2028. Pero no creo que nadie esté diciendo: ‘No consideraremos a nadie más’”, expresó Centers.

Visita ocurre mientras suben los precios de la gasolina y los fertilizantes

Vance, quien no ha dicho si se postulará a la presidencia en 2028, tiene previsto aparecer con Nunn en una planta manufacturera en Des Moines. Su oficina no comentó sobre el impacto del viaje en el futuro político de Vance.

La visita del vicepresidente se produce después de un viaje que el presidente Donald Trump realizó en enero para promover los recortes de impuestos del gobierno, parte de una serie de paradas que están haciendo este año sobre temas económicos antes de las elecciones para el Congreso.

Pero la visita de Vance llega en un momento en que sus propias perspectivas políticas —y el mensaje sobre la economía— se han complicado por la guerra en Irán.

El vicepresidente, que se ha mostrado escéptico respecto de las intervenciones militares en el extranjero, ha parecido un defensor renuente de la guerra, que ya lleva nueve semanas y para la cual Trump ha tenido dificultades para encontrar una salida. Los habitantes de Iowa, como gran parte del resto del país, lidian con precios más altos de la gasolina debido al conflicto. Pero los agricultores del estado también están sintiendo el impacto de los altos costos de los fertilizantes derivados de la guerra y se han visto perjudicados por los aranceles de Trump.

Aunque los agricultores de Iowa han respaldado firmemente al presidente, han estado buscando garantías de la Casa Blanca de que los problemas actuales son solo temporales.

La visita de Vance a Iowa estaba programada originalmente para la semana pasada, pero el calendario cambió porque la Cámara de Representantes se movilizó para aprobar un amplio proyecto de ley agrícola sobre el que Nunn debía votar.

El vicepresidente también tenía previsto aparecer la semana pasada en un evento de la Universidad Estatal de Iowa con Turning Point USA, pero la organización derechista indicó que no pudo reprogramar el evento con la universidad hasta el otoño.

Es “muy, muy temprano” para la campaña del 2028

Kim Schmett, activista republicano de Iowa, manifestó que el ciclo presidencial comienza “engañosamente lento”.

Las figuras republicanas que tantean el terreno suelen pasar por el Westside Conservative Club, que Schmett organiza, pero afirmó que todavía falta demasiado para los caucus, que por lo general se celebran en enero del año de la elección presidencial.

Señaló que el movimiento político de Trump, Make America Great Again, “está muy vivo y activo aquí” en Iowa, lo que beneficiaría a Vance —así como al secretario de Estado Marco Rubio, otro posible candidato.

“Creo que va a haber mucho apoyo MAGA”, sostuvo. “Y el vicepresidente Vance y Marco Rubio parecen ser quienes están recibiendo hacia dónde va eso en este momento”.

Pero Schmett advirtió que “es muy, muy temprano en el proceso”.

Del lado demócrata, al menos media docena de posibles aspirantes presidenciales han estado visitando los estados con las primeras primarias, incluidas visitas recientes a Iowa del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y de la senadora de Michigan Elissa Slotkin.

Mientras tanto, los posibles candidatos presidenciales republicanos “están avanzando con mucha cautela”, recalcó el estratega republicano Alex Conant, quien trabajó en la campaña presidencial de Rubio en 2016.

“Creo que los republicanos serán muy reacios a ponerse en el camino de Trump hasta que Trump dé luz verde para que comience la campaña”, afirmó Conant.

Eso significa que gran parte del trabajo previo para reunirse con donantes o activistas, o para reclutar personal político, podría ocurrir de manera lenta y sutil, por ahora.

¿Después de las elecciones de mitad de mandato? Conant dijo: “Será irresistible”.

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Price reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.