Explosión al reinicio de terminal de exportación de gas en Qatar deja 54 heridos y 18 desaparecidos

Una explosión destrozó el domingo por la noche la principal terminal de exportación de gas natural de Qatar cuando los trabajadores intentaban reanudar allí las operaciones luego que Irán la bombardeara durante la guerra, lo que provocó un incendio que dejó al menos 54 heridos, y otras 18 personas seguían desaparecidas horas después.

La explosión en el área industrial de Ras Laffan podría provocar más caos en los mercados energéticos mundiales, en particular porque Qatar sigue siendo uno de los principales productores de gas natural del mundo. Qatar cerró su producción después que el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz implicara que no podía enviar cargamentos a sus clientes.

Con Irán aflojando su control sobre el estrecho al tiempo que continúan las negociaciones para un fin permanente de la guerra, Qatar comenzó a trabajar para intentar reactivar su terminal de exportación. El domingo por la noche, esos trabajos desencadenaron una explosión y un incendio en la instalación de suministro de gas Barzan, informó la empresa estatal QatarEnergy.

La magnitud de los daños seguía siendo desconocida tras la explosión, y las autoridades inicialmente señalaron que sólo unas pocas personas habían resultado heridas. Pero horas después, el Ministerio del Interior de Qatar dio a conocer cifras de víctimas mucho más elevadas.

La planta de Barzan tenía una capacidad de casi 39,65 millones de metros cúbicos (1.400 millones de pies cúbicos) estándar de gas de venta por día, que Qatar utilizaba principalmente para la generación local de electricidad y para alimentar sus cruciales plantas de desalinización de agua en los confines desérticos de la península arábiga.

Qatar posee casi toda la planta, con una pequeña participación también en manos de ExxonMobil. La compañía petrolera no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En marzo, un misil iraní impactó Ras Laffan, provocando un incendio que causó daños “extensos” antes que fuera extinguido, subrayaron las autoridades. Qatar ya había detenido la producción allí debido a los ataques iraníes.

Qatar comparte con Irán su enorme yacimiento de gas natural mar adentro en el golfo Pérsico. Esa producción de gas natural ha hecho rico a Qatar. Ha utilizado ese dinero para elevar su perfil en todo el mundo mediante la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022, la creación de la cadena de noticias Al Jazeera y la financiación de su labor como mediador internacional, incluidas las conversaciones en Suiza entre Irán y Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.