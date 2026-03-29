Exministro egipcio es nombrado nuevo líder de la Liga Árabe

El veterano diplomático egipcio Nabil Fahmy fue designado el domingo nuevo jefe de la Liga Árabe en un momento en que Oriente Medio está sumido en una guerra con Irán que ya lleva un mes y no muestra señales de disminuir.

Fahmy, exministro de Relaciones Exteriores de Egipto, obtuvo el respaldo de los cancilleres árabes en una reunión virtual de la organización de 22 miembros, según el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio.

El mandato de cinco años comenzará en julio y sucederá a Ahmed Aboul Gheit, quien se desempeñó como jefe de la Liga Árabe desde 2016.

Su designación se produce mientras los vecinos árabes de Irán se tambalean por los ataques de Irán y sus aliados, en respuesta a los masivos bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.

Fahmy fue el único candidato al cargo bajo el protocolo según el cual Egipto, como país anfitrión de la Liga Árabe, tradicionalmente propone al jefe del organismo desde su creación en 1945. La única vez que se nombró a un no egipcio para el puesto —el diplomático tunecino al-Shazly al-Qalibi— fue en 1979, después de que se suspendiera la membresía de Egipto tras su tratado de paz con Israel.

Egipto se reincorporó en 1989, con el regreso de la sede de la Liga Árabe a El Cairo y el nombramiento de un nuevo secretario general egipcio en 1990.

Fahmy, de 75 años, fue el principal diplomático de Egipto entre julio de 2013 y junio de 2014, cuando el país atravesaba una etapa de agitación tras el derrocamiento militar de un presidente islamista electo, cuyo año de gobierno resultó divisivo. Fahmy fue embajador de Egipto en Estados Unidos entre 1999 y 2008.

También fundó la Escuela de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad Americana en El Cairo, y actualmente se desempeña como decano emérito de esa escuela.

Es hijo de Ismail Fahmy, ministro de Relaciones Exteriores de Egipto de 1973 a 1977. El padre renunció en protesta por la histórica visita del presidente Anuar Sadat a Jerusalén, que allanó el camino para que Egipto se convirtiera en el primer país árabe en establecer relaciones diplomáticas con Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.