Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Ejército de EEUU afirma que frustró un ataque con misiles de Irán en contra de sus tropas

IRÁN-EEUU
IRÁN-EEUU (AP)

Irán ha lanzado múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, poniendo fin a una breve pausa en los combates mientras los mediadores intentan llevar a ambas partes de regreso a la mesa de negociaciones, informó el ejército de Estados Unidos el martes.

Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, indicó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales, añadiendo que las fuerzas estadounidenses “se mantienen atentas y en un alto estado de preparación”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in