Ejército de EEUU afirma que frustró un ataque con misiles de Irán en contra de sus tropas

Irán ha lanzado múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, poniendo fin a una breve pausa en los combates mientras los mediadores intentan llevar a ambas partes de regreso a la mesa de negociaciones, informó el ejército de Estados Unidos el martes.

Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, indicó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales, añadiendo que las fuerzas estadounidenses “se mantienen atentas y en un alto estado de preparación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.