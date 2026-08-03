Autoridades buscan un motivo del tiroteo en restaurante de hamburguesas de Idaho

Los investigadores intentaban determinar el lunes qué fue lo que llevó a un hombre de 24 años a disparar contra varias personas en un restaurante de comida rápida en Idaho, dejando tres muertos y siete heridos antes de quitarse la vida.

El jefe de policía Matthew Hicks señaló el domingo que los detectives están seguros de que el atacante, identificado como Chad Williams, actuó solo durante el incidente del sábado en un In-N-Out Burger en Twin Falls, una ciudad de unos 56.000 habitantes en el sur de Idaho.

Agregó que la familia de Williams coopera plenamente con la investigación.

Un agente estatal fuera de servicio y un civil dispararon contra el atacante hasta alejarlo del restaurante, indicó Hicks. La policía aún no ha revelado los nombres de los implicados ni los de las víctimas. El portavoz de Twin Falls, Josh Palmer, señaló el lunes que la policía aún intenta ponerse en contacto con los familiares cercanos de las víctimas.

Dos de los heridos recibieron atención médica y en un hospital y ya fueron dados de alta, otros tres permanecen internados en condición estable y dos más en estado crítico, informó la policía el domingo.

Entre los fallecidos había un empleado de In-N-Out, informó la propietaria de la cadena de comida rápida, Lynsi Snyder, en un comunicado. No dio a conocer el nombre del trabajador.

El restaurante, que fue inaugurado el 24 de julio como parte de la expansión de la cadena californiana, se ubica en una concurrida plaza comercial, y cientos de personas se encontraban en la zona al momento del tiroteo.

Lane Koehn, de 34 años, contó que estaba esperando en un semáforo cercano cuando vio a una persona con un fusil de estilo AR mientras salía de la zona de servicio al automóvil del restaurante. En ese momento, un hombre armado con una pistola comenzó a disparar contra el tirador.

Luego vio a alguien con uniforme de In-N-Out mientras arrastraba por el estacionamiento a una mujer, también uniformada, que sangraba del pecho. El empleado, Koehn y el hombre con la pistola permanecieron en el lugar hasta que llegaron los paramédicos.

“Estaba bastante mal, pero no sé. Espero que haya sobrevivido”, expresó Koehn.

Afirmó que el hombre del fusil disparó al menos tres o cuatro veces, aunque no estaba claro si lo hacía contra una persona en particular.

Un video grabado por un conductor desde el otro lado de la calle captó a un tirador, que parecía estar vestido de negro, mientras caminaba hacia un auto blanco con un fusil, abriendo la puerta del lado del conductor y luego la cajuela. En ese momento, el conductor que grabó el video se alejó a toda prisa por temor a que el hombre estuviera sacando más armas.

Nayeli Rodriguez, de 40 años, estaba dentro del restaurante con sus hijas cuando escuchó disparos desde la cocina. Un empleado les informó del tiroteo y les indicó que se tiraran al suelo. Rodriguez relató que un hombre mayor intentó protegerlas y que fueron de los últimos en salir corriendo.

“Tratábamos de alejarnos lo más posible y unos ángeles nos dejaron subir a su auto”, escribió Rodriguez en un mensaje de texto. “Dejé mi auto en el estacionamiento”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.