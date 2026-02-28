Encuentran a un búho descansando en un estante de una tienda de antigüedades de Nueva York

Compradores en el norte del estado de Nueva York encontraron algo poco común mientras recorrían una tienda local de antigüedades hace unas semanas: un búho descansando plácidamente en un estante junto a un frasco de galletas con forma de gallina.

El Departamento de Conservación Ambiental del estado informó el viernes que el incidente ocurrió el 21 de febrero en el poblado de East Durham, a unos 204 kilómetros (127 millas) al norte de Manhattan.

Los clientes de The Market Place habían visto “algo extremadamente realista” en uno de los estantes y avisaron al personal de la tienda, señaló la agencia.

Agentes de la policía de conservación ambiental llegaron y encontraron a un búho de color marrón y blanco posado en un estante, con los ojos bien cerrados.

Los agentes levantaron cuidadosamente al búho dormido para sacarlo de la tienda y luego lo liberaron en una zona boscosa, donde voló hasta un árbol cercano, indicó la dependencia.

El ave, un autillo oriental, es nocturna y por lo general anida en las cavidades de los árboles.

De momento se desconoce cómo es que el animal entró en la tienda. Los propietarios del establecimiento no respondieron por ahora a un correo electrónico en busca de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.