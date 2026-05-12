Embajador de EEUU en Israel dice que Israel envió material y personal militar para defender Emiratos

Israel envió baterías antimisiles Cúpula de Hierro y personal para operarlas a Emiratos Árabes Unidos para defender al país durante la guerra con Irán, afirmó el martes el embajador de Estados Unidos en Israel.

Los comentarios de Mike Huckabee subrayan la creciente relación de defensa entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, países que durante mucho tiempo han desconfiado de Irán, mientras un frágil alto el fuego aún se mantiene en la guerra con Irán. Sin embargo, el angosto estrecho de Ormuz sigue bajo el control asfixiante de Teherán y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas por el momento, lo que aumenta el riesgo de que el conflicto estalle de nuevo.

Huckabee, que es pastor baptista, exgobernador de Arkansas y excandidato presidencial, hizo el comentario en el escenario durante un evento en Tel Aviv, Israel.

“Me gustaría expresar unas palabras de agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos, el primer miembro de los Acuerdos de Abraham. Basta con ver los beneficios. Israel acaba de enviarles baterías de la Cúpula de Hierro y personal para ayudar a operarlas”, dijo Huckabee en la Conferencia de Tel Aviv.

Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques en la península arábiga, reconoció diplomáticamente a Israel en 2020.

Emiratos Árabes Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reconocimiento mencionado por Huckabee.

Huckabee añadió que era “muy optimista” sobre que otros países de la región pronto se unirán a los Acuerdos de Abraham, el acuerdo de reconocimiento diplomático de 2020 que también incluyó a Baréin, un reino árabe del golfo Pérsico, para establecer relaciones formales con Israel.

Sin embargo, muchos estados árabes siguen indignados por las amplias campañas militares de Israel tras el ataque de Hamás de 2023 contra el país, que han arrasado la Franja de Gaza y atacado a los aliados de Irán en todo Oriente Medio. Israel ahora controla territorio en Líbano y Siria también.

“Los estados del golfo (Pérsico) ahora entendieron que tendrán que tomar una decisión: ¿es más probable que sean atacados por Irán o por Israel?”, preguntó Huckabee. “Ven que Israel nos ayudó e Irán nos atacó. Israel no está tratando de apoderarse de su tierra y no les está enviando misiles”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.