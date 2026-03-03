Embajada de EEUU en Arabia Saudí, alcanzada por drones iraníes mientras se recrudecen ataques a Irán

Irán alcanzó la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudí con drones a primera hora del martes como parte de sus ataques a objetivos en toda la región, y Estados Unidos e Israel golpearon a la República Islámica desde el aire en lo que Donald Trump sugirió que era apenas el inicio de una campaña implacable que podría durar más de un mes.

El ataque de dos aviones no tripulados contra la embajada estadounidense en Riad provocó un “incendio limitado” y daños menores, según el Ministerio de Defensa saudí, que no dio más detalles. Se produjo después de que en la víspera se registrase un ataque contra la legación diplomática de Washington en Kuwait.

La ampliación de las represalias iraníes por todo el golfo Pérsico y la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses, la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y la falta de una solución aparente auguran un posible conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance.

Muchos países considerados refugios seguros en Oriente Medio han sido atacados por Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y entre los objetivos recientes de Teherán figuran dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y la caída de un dron cerca de otro en Bahréin que causó daños, dijo la empresa el martes. Irán también golpeó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, y a varios barcos en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado en el mundo, lo que disparó el precio del crudo y el gas natural en todo el mundo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio por riesgos para su seguridad, igual que muchos otros países, aunque con gran parte del espacio aéreo cerrado muchas personas continúan varadas.

Trump afirmó que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que estaba preparado “para ir mucho más allá”.

“Los golpes más duros por parte del ejército de Estados Unidos aún están por llegar”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a reporteros antes de informar al Congreso sobre la operación en Irán.

Cientos de muertos en Irán, decenas en Líbano y 11 en Israel

La Media Luna Roja iraní indicó que la operación de Estados Unidos e Israel se cobró la vida de al menos a 555 personas. En Israel, donde los misiles iraníes alcanzaron varios puntos, murieron 11 personas. Los ataques de represalia de Israel contra Hezbollah causaron decenas de fallecidos en Líbano.

“La escalada militar obligaría a más familias a abandonar sus hogares y golpearía duramente a los civiles”, advirtió la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, que pidió a la comunidad internacional que presione para una desescalada.

“En la región ya hay millones de desplazados", agregó.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de seis de sus efectivos. Los seis eran soldados del Ejército y formaban parte de la misma unidad logística en Kuwait, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar comentarios en público.

Además, se reportó la muerte de tres personas en Emiratos Árabes Unidos, de una en Kuwait y otra en Bahrein.

El principal diplomático de Irán compartió el lunes una foto que mostraba tumbas que, según dijo, correspondían a más de 160 niñas muertas durante un ataque de Estados Unidos e Israel a una escuela en Minab. El ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, afirmó en X que “Sus cuerpos quedaron hechos pedazos”.

En Israel, tres hermanos pequeños fallecidos en un ataque iraní fueron sepultados en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, el lunes por la noche.

El caos causado por el conflicto quedó en evidencia cuando el ejército de estadounidenses dijo que Kuwait “derribó por error” tres cazas estadounidenses mientras Irán lo atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central de Estados Unidos señaló que los seis pilotos se pusieron a salvo tras eyectándose.

___

Rising informó desde Bangkok, Tailandia, y Magdy desde El Cairo, Egipto. Las periodistas de The Associated Press Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel; Hallie Golden en Seattle, Washington, y Giovanna Dell'Orto en Miami contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.