Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus hijos —quienes habrían pedido ayuda al CEO de Tesla

El padre de Elon Musk ha sido acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros, quienes en repetidas ocasiones han acudido al magnate tecnológico en busca de ayuda, según un informe.

Errol Musk (79) ha sido acusado de abusar de cinco de sus hijos e hijastros en Sudáfrica y California (EE. UU.) en denuncias que se remontan a principios de la década de 1990, según el periódico The New York Times.

El padre del director ejecutivo de de Tesla y SpaceX, que no ha sido condenado por ningún delito, rechazó las acusaciones como “falsas y sin sentido” en una declaración a The Independent.

Por otro lado, varios familiares de Elon Musk se han puesto en contacto en repetidas ocasiones con el magnate de la tecnología para pedirle apoyo; él ha intercedido en ocasiones, según el periódico, citando cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con miembros de la familia obtenidas como parte de la investigación.

Cuando se le contactó en busca de comentarios, Errol Musk proporcionó las mismas respuestas que compartió con el New York Times. The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Elon Musk para obtener declaraciones.

open image in gallery Errol Musk, de 79 años, ha sido acusado de abusar de cinco de sus hijos e hijastros en Sudáfrica y California en denuncias que se remontan a principios de la década de 1990. Ha negado las acusaciones ( AFP/Getty )

Al parecer, los registros policiales y judiciales documentan tres investigaciones distintas sobre los presuntos abusos. Dos de las investigaciones concluyeron, pero el resultado de la tercera sigue sin estar claro.

En el primer incidente denunciado, la hijastra de Errol Musk le acusó de abusar de ella cuando tenía cuatro años, en 1993.

Otros familiares alegan que también abusó de dos de sus hijas y de un hijastro, según el medio. Al parecer, un familiar escribió una carta de cinco páginas a Elon Musk en 2010 en la que detallaba algunas de las acusaciones contra su padre y le instaba a intervenir.

“Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque a diario vemos sufrir a estos niños”, escribió el familiar en la carta, que fue revisada por el New York Times.

open image in gallery Los familiares de Elon Musk se han puesto en contacto en repetidas ocasiones con el director ejecutivo de Tesla para pedirle apoyo y él ha intercedido en ocasiones, según el New York Times ( AP )

No estaba claro si Elon Musk había leído la carta, pero al parecer uno de sus asistentes se puso en contacto después con un miembro de su familia.

Errol Musk, que actualmente vive en Sudáfrica, se ha casado tres veces y tiene al menos nueve hijos e hijastros. El Times lo describió como alguien que mantiene “un poderoso control sobre gran parte de la familia”.

Elon Musk (54) es su hijo mayor, y se dice que el también ex “empleado especial del Gobierno” de EE. UU. ha apoyado económicamente a su familia adoptiva desde el tercer matrimonio de su padre.

Elmie Smit, hermana de la tercera esposa de Errol Musk, declaró al Times que el hombre de 79 años “ha dejado una herida enorme” en la familia.

En respuesta a las acusaciones cuando fue abordado por The Independent, Errol Musk dijo que las acusaciones “falsas” hechas por miembros de la familia fueron fabricadas “para obtener dinero de Elon”.

Además, Errol Musk afirmó tener una buena relación con Elon, pero añadió que “las familias a veces se [peleaban]”.

“Estamos muy unidos”, dijo de su hijo mayor, y afirmó que habían pasado el fin de semana juntos hacía 18 meses.

open image in gallery Errol Musk ha criticado a su hijo, y ha aparecido a menudo en las cadenas de televisión para hablar del director ejecutivo de SpaceX ( TalkTV )

Sin embargo, en una biografía de 2023, Elon Musk dijo al autor Walter Isaacson que no tenía contacto con su padre.

Maye Musk, la madre de Elon Musk, y su padre se divorciaron en 1979. Elon Musk decidió vivir con su padre en Pretoria, la capital sudafricana, entre los 10 y los 17 años, y tuvo una relación problemática con él, según la biografía autorizada.

La hermana de Elon Musk, Tosca Musk, afirmó que Errol Musk a veces sermoneaba a sus hijos, les llamaba “inútiles, patéticos”, les hacía “comentarios mezquinos y malvados”, y no los dejaba salir.

“Su humor podía cambiar en un instante. Todo podía estar perfectamente, y en un segundo se volvía despiadado y vomitaba improperios”, afirma Tosca Musk en la biografía avalada por Musk.

Errol Musk ha sido un invitado habitual en noticieros y programas de entrevistas este año, desde que su hijo entró en la política estadounidense, al frente de los esfuerzos del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE. UU.) para recortar el gasto federal. En febrero, dijo que su hijo “no [estaba] hecho para la política”.

Traducción de Sara Pignatiello