El Senado de EEUU aprueba por primera vez una resolución sobre poderes de guerra por Irán

El Senado de Estados Unidos aprobó por primera vez el martes una resolución sobre poderes de guerra con la que busca bloquear la acción militar contra Irán, mientras los legisladores observan con cautela los esfuerzos del presidente Donald Trump por resolver un conflicto que la administración inició por su cuenta y que ahora necesita que el Congreso financie.

Es la décima vez que el Senado intenta frenar la guerra, y la votación de 50-48, fue un giro sorprendente respecto de intentos anteriores. Aunque la resolución es en gran medida simbólica y no tiene plenamente fuerza de ley, refleja la creciente preocupación de varios legisladores republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado por la guerra y por el acuerdo que Trump alcanzó con Irán para ponerle fin. La Cámara de Representantes aprobó la resolución a principios de este mes.

“Una y otra vez, la gran mayoría de los republicanos del Senado se puso del lado de Trump y su guerra en lugar del pueblo estadounidense”, expresó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Schumer sostuvo que los estadounidenses han pagado el precio por “el error histórico de Trump en Irán. Esto pasará a los libros de historia como una de las peores incursiones de política exterior que Estados Unidos haya hecho jamás”.

La votación también se produce mientras el Pentágono busca 80.000 millones de dólares del Congreso, en su mayoría para la guerra con Irán, a fin de reponer municiones y reservas.

Trump irá al Capitolio esta semana para reunirse con senadores republicanos, mientras el vicepresidente JD Vance anda en el extranjero trabajando para negociar con Irán el fin de las ambiciones nucleares de ese país, que habían estado entre las justificaciones declaradas para la guerra.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.