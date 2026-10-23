Ramaswamy defiende anuncio que usó a madre de su rival demócrata

El candidato republicano para gobernador de Ohio Vivek Ramaswamy defendió el viernes el anuncio de su campaña en el que aparece la madre distanciada de su rival demócrata.

En el anuncio aparece la madre de la candidata demócrata Amy Acton llamando a su hija mentirosa y sugiriendo que sufre de problemas mentales.

Al hablar en un acto de campaña en el noreste de Ohio, insistió que el anuncio no tiene nada que ver con abuso infantil.

“La ironía es que están mintiendo sobre un anuncio que trata sobre mentir”, manifestó Ramaswamy. “Están cambiando de tema porque no quieren responder por sus propios fracasos”.

El anuncio presenta a la madre biológica de Acton, Donna Arthur, criticándola e insinuando que tiene problemas de salud mental. Arthur perdió la custodia de sus hijos después de que su esposo, el padrastro de los niños, fuera acusado de violar a Acton.

Acton fue directora de salud pública de Ohio y no ha ocultado que estuvo sin vivienda y fue abusado cuando niña. Ha condenado a Ramaswamy por el anuncio.

“No voy a normalizar a alguien que ha dicho que mi infancia es solo algo de lo que me estoy quejando”, dijo Acton a Spectrum News, un medio de noticias por cable en Ohio.

Se envió el viernes un mensaje a su campaña para solicitar comentarios.

El anuncio ha provocado una reacción significativa, incluso del presidente Donald Trump, quien lo llamó "súper exitoso".

Trump le dijo al público en un mitin de campaña en Iowa el jueves que Ramaswamy lo llamó para pedirle consejo.

“Tienes que seguir con eso”, recordó Trump que le dijo a Ramaswamy, un multimillonario de la biotecnología y exprecandidato presidencial. Trump expresó envidia por no haber tenido un anuncio tan áspero durante sus propias campañas.

Otros republicanos han sido críticos.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, criticó a Ramaswamy y afirmó que el anuncio debería retirarse.

“Estuvo mal difundir este anuncio”, sostuvo DeWine el jueves.

Según documentos policiales y judiciales obtenidos por The Associated Press, Cledith Arthur fue arrestado y acusado de la violación de su hijastra, que entonces tenía 12 años, en julio de 1978, después de que el padre biológico de Acton lo denunciara ante las autoridades. Presuntamente, los abusos ocurrieron desde diciembre de 1976 hasta abril de 1978.

Cledith Arthur se declaró inocente. Un jurado preliminar lo acusó formalmente en septiembre de ese año, pero no se presentó a una audiencia judicial y siguió prófugo al menos hasta 1981. Desde entonces ha fallecido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.