El gobernador de Luisiana pide desplegar a la Guardia Nacional en Nueva Orleans y otras ciudades

El gobernador republicano de Luisiana solicitó el despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans y otras ciudades, afirmando que su estado necesita ayuda para combatir el crimen y elogiando la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas a Washington y Memphis.

El gobernador Jeff Landry, aliado de Trump, pidió hasta 1.000 soldados para el año fiscal 2026 en una carta enviada al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Trump sugirió hace unas semanas que Nueva Orleans podría ser uno de sus próximos objetivos para desplegar la Guardia Nacional para combatir el crimen.

Trump también envió tropas a Los Ángeles en los últimos meses y su gobierno ha anunciado planes para acciones similares en otras ciudades importantes como Chicago y Portland, Oregon.

Landry dijo que su solicitud "se basa en el éxito comprobado" de los despliegues en Washington y Memphis. Aunque Trump ha ordenado desplegar tropas en Memphis con el respaldo del gobernador republicano de Tennessee, hasta la noche del lunes aún no había una operación a gran escala en la ciudad.

"Las asociaciones federales en nuestras ciudades más difíciles han funcionado, y ahora, con el apoyo del presidente Trump y el secretario Hegseth, estamos dando el siguiente paso al traer a la Guardia Nacional", dijo Landry.

Líderes en estados controlados por demócratas han criticado los despliegues planificados. En Oregon, funcionarios electos han dicho que no se necesitan tropas en Portland.

En su solicitud, Landry dijo que ha habido "tasas elevadas de crimen violento" en Shreveport, Baton Rouge y Nueva Orleans, así como falta de personal en las fuerzas del orden locales. Dijo que la vulnerabilidad del estado a los desastres naturales hacía que el problema fuera más desafiante y que el apoyo adicional sería especialmente útil para eventos importantes, como Mardi Gras y los partidos de fútbol americano universitario.

Sin embargo, el crimen en algunas de las ciudades más grandes del estado ha disminuido recientemente. Nueva Orleans ha experimentado una caída particularmente pronunciada en 2025, lo que la ha puesto camino de tener el menor número de asesinatos en más de cinco décadas.

Datos preliminares de la policía de la ciudad muestran que ha habido 75 homicidios hasta ahora en 2025. Ese conteo incluye a las 14 personas asesinadas el Día de Año Nuevo durante un ataque con una camioneta en Bourbon Street. El año pasado hubo 124 homicidios. En 2023 hubo 193.

En Baton Rouge, la capital del estado, también se ha visto una disminución en los homicidios en comparación con el año pasado, según las cifras del departamento de policía. Sin embargo, los datos también muestran que los robos y agresiones van camino de superar las cifras del año pasado.

___

La reportera de Associated Press Sara Cline contribuyó a este despacho.