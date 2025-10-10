El ejército israelí anuncia el inicio del alto el fuego en Gaza

El ejército de Israel afirmó que el acuerdo de alto el fuego con Hamás entró en vigor a mediodía del viernes, hora local, y apuntó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas.

El anuncio se produjo después de que los palestinos reportaran intensos bombardeos durante la mañana en el sitiado enclave, horas después de que el gobierno israelí dio luz verde al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja, la liberación de los rehenes restantes y de prisioneros palestinos.

La aprobación fue un paso clave hacia el final de una devastadora guerra de dos años que ha desestabilizado Oriente Medio.

Un breve comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la madrugada del viernes indicó que el gobierno aprobó el "esquema" de un acuerdo para liberar a los rehenes, sin mencionar otros aspectos del plan más polémicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.