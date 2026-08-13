El DHS cita cambio de políticas tras no revelar muerte de guatemalteco que estuvo detenido en EEUU

Funcionarios de inmigración de Estados Unidos manifestaron el miércoles que no divulgaron públicamente la muerte de un guatemalteco que sufrió una convulsión en un centro de detención de Nueva Jersey porque no fueron notificados de que falleció después de que lo enviaron al hospital.

José Chajon Raxon sufrió la convulsión el 19 de julio, un día después de ser ingresado y procesado en Delaney Hall, una cárcel de inmigración de gestión privada en Newark, indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Funcionarios del departamento señalaron que Chajon Raxon fue “llevado al hospital y liberado de la custodia del ICE el 22 de julio”, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El departamento no indicó qué ocurrió después de que fue al hospital, cuándo murió, ni si fue dado de alta del hospital antes de su fallecimiento.

“Según la política del ICE, cuando una persona ya no está bajo custodia del ICE, entonces el ICE deja de ser responsable de monitorear o revisar las muertes que puedan ocurrir. Esto es sentido común”, expresó el DHS en su comunicado.

Esto forma parte de un cambio de política anunciado previamente este año, mediante el cual la agencia ya no informa sobre muertes que ocurran dentro de los 30 días posteriores a la liberación de una persona. La medida revoca una política de 2021, implementada por el gobierno del presidente Joe Biden.

El representante demócrata Rob Menendez, que ha visitado Delaney Hall de manera habitual, dijo que el cambio de política crea una “laguna” en la que la agencia puede liberar a alguien de su custodia y luego “alegar que no tiene ninguna responsabilidad de investigar su muerte ni de informar al Congreso y al público”.

“El ICE —en consonancia con todo el ideario del gobierno (del presidente Donald) Trump— está decidido a evitar el escrutinio público y a eludir cualquier responsabilidad por sus fallas”, agregó Menendez.

El DHS agregó en el comunicado que el ICE “sigue comprometido con la transparencia respecto de las muertes de personas detenidas”.

La muerte de Chajon Raxon se conoció públicamente por primera vez cuando Menendez la anunció la semana pasada, tras el fallecimiento de otro detenido en agosto.

Menendez dijo a los periodistas que el ICE le concedió a la persona una “liberación discrecional” de la custodia después de que fue llevada a un hospital y perdió el conocimiento, y que la persona murió poco después. En ese momento no la identificó.

En los últimos meses, Delaney Hall ha sido escenario de enérgicas protestas de defensores de los inmigrantes. En ocasiones, los manifestantes han intentado bloquear el ingreso o la salida de vehículos de la instalación. Previamente este año, algunas personas recluidas en esa cárcel iniciaron una huelga de hambre debido a las condiciones en el interior, según Cosecha, un grupo de defensa de los inmigrantes.

La instalación es propiedad de Geo Group, un contratista privado de prisiones que opera diversos centros de detención en todo el país. El contratista no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaban comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.