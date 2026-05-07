EEUU considera permitir que la gente envíe pistolas por correo

Las pistolas podrían enviarse por el Servicio Postal de Estados Unidos por primera vez en casi 100 años si entra en vigor una norma propuesta durante la administración Trump. Fiscales generales demócratas de dos docenas de estados enviaron una carta esta semana en oposición.

El Congreso aprobó en 1927 una ley que prohibía al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) enviar por correo armas de fuego ocultables, a menos que provinieran de comerciantes con licencia, en un esfuerzo por frenar el crimen. El Departamento de Justicia revisó en enero la ley de 1927, la calificó de inconstitucional y sostuvo que violaba la Segunda Enmienda (la cláusula sobre el derecho a portar armas) y pidió al servicio postal que cambiara sus reglamentos.

El Departamento de Justicia afirmó que, mientras el Congreso decida operar un servicio de paquetería, “la Segunda Enmienda le impide negarse a transportar armas de fuego constitucionalmente protegidas hacia y desde ciudadanos que cumplen la ley, incluso si no son fabricantes o comerciantes con licencia”.

El mes pasado, el USPS propuso una nueva norma que permitiría a cualquiera enviar por correo armas de fuego ocultables como pistolas y revólveres. Actualmente, el USPS permite que se envíen algunas armas de fuego como rifles de cañón largo y escopetas; sin embargo, deben estar descargadas y embaladas de forma segura. Protecciones similares se aplicarían a las pistolas, que han evolucionado desde 1927. El USPS indicó en un comunicado que está revisando los comentarios del público —cuyo plazo vencía el lunes— antes de realizar cambios definitivos.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, un demócrata que se postula para gobernador, señaló que el cambio desharía el trabajo que estados como Nevada han realizado para frenar la violencia armada. Nevada sufrió el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, cuando un atacante abrió fuego el 1 de octubre de 2017 desde el hotel-casino Mandalay Bay en Las Vegas y mató a 60 personas. Tras el tiroteo, Nevada aprobó una ley que exige verificaciones de antecedentes administradas por el estado para la mayoría de las ventas o transferencias privadas de armas.

“Nuestro estado ya ha sufrido lo suficiente, y sugerir que facilitemos que delincuentes y agresores accedan a armas de fuego es una bofetada en la cara para los sobrevivientes de la violencia armada y para las fuerzas del orden”, declaró Ford en un comunicado.

Según las normas propuestas, una persona podría vender y enviar un arma a otra dentro de las fronteras de un mismo estado. Las reglas son más estrictas para el correo a través de fronteras estatales: uno solo podría enviarse un arma a sí mismo, a cargo de otra persona, y tendría que abrirla él mismo. Eso es para ayudar a quienes viajan a otro estado donde podrían querer usar un arma con fines recreativos.

El Departamento de Justicia sostiene que el mosaico de leyes estatales sobre armas dificulta trasladarlas a través de fronteras estatales para fines lícitos como el tiro al blanco, la caza y la autodefensa. Indicó que, en muchos casos, es imposible viajar con un arma de fuego, lo que convierte al correo en el “único método viable de transporte”.

Ford y otros fiscales generales de alrededor de dos docenas de estados enviaron una carta el lunes en la que instaron al USPS a retirar el cambio, al afirmar que facilitará el acceso a las armas a personas que no pueden poseerlas legalmente, como quienes han sido condenados por delitos graves o por violencia doméstica. También advirtieron que dificultará resolver delitos con armas. Sostuvieron que el poder ejecutivo no tiene autoridad para ignorar una ley aprobada por el Congreso y que la norma anulará las leyes estatales sobre armas.

Según los fiscales generales, las leyes estatales incluyen requisitos como cursos de seguridad, búsquedas de antecedentes y revisiones del historial de salud mental. Argumentaron que esos requisitos se regulan a través de entidades estatales, que quedarían eludidas si se implementa el cambio. Añadieron que no habrá forma de garantizar que alguien esté cumpliendo las reglas y no esté enviando una pistola a través de fronteras estatales a otra persona.

Las fuerzas del orden tendrán que crear una nueva estructura de rastreo para contabilizar las armas de fuego enviadas por el servicio postal, lo que impondría cargas adicionales a los presupuestos estatales, dijeron los fiscales generales.

Empresas privadas como UPS y FedEx también restringen los envíos de armas a clientes con licencias federales de armas de fuego, como importadores, fabricantes, comerciantes y coleccionistas. FedEx exige que los remitentes con una licencia federal de armas de fuego trabajen con un ejecutivo de cuentas de FedEx para obtener aprobación, según el sitio web de la empresa.

Grupos defensores de armas aplaudieron el cambio, mientras que organizaciones en contra de la violencia armada expresaron su preocupación.

John Commerford, director ejecutivo del brazo de cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle lo calificó como una victoria para los propietarios de armas.

“Gracias al presidente Trump y a su administración, el USPS finalmente permitirá que estas armas se envíen bajo las mismas condiciones de seguridad de sentido común que los rifles y las escopetas”, indicó Commerford en un comunicado el miércoles.

John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, advirtió sin embargo que el cambio convertirá al USPS en "un facilitador de tráfico de armas ... mientras despoja a las fuerzas del orden de las herramientas que necesitan para prevenir e investigar los delitos con armas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.