Comey busca cancelar próxima comparecencia judicial en Carolina del Norte por amenaza a Trump

El exdirector del FBI James Comey pidió que se cancele su próxima comparecencia judicial en Carolina del Norte el jueves, al señalar que era innecesaria porque ya se entregó en Virginia y compareció ante un juez por presuntamente amenazar al presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia respalda la solicitud.

Comey fue acusado la semana pasada en una imputación de dos cargos de comunicar “a sabiendas y deliberadamente” una amenaza contra Trump al publicar en Instagram una foto de conchas marinas dispuestas numéricamente como “86 47”.

Los fiscales alegan que la foto constituía una amenaza contra Trump, el 47mo presidente. Comey ha manifestado que supuso que la disposición de las conchas —que, según afirma, encontró en una playa— reflejaba un mensaje político, no un llamado a la violencia, y que eliminó la publicación en cuanto vio que algunas personas la interpretaban como una amenaza.

Actualmente tiene previsto comparecer el lunes ante una corte federal en Greenville, Carolina del Norte, pero sus abogados instaron a un juez el jueves a cancelar esa comparecencia. Señalaron que se entregó y compareció ante un juez en Virginia, donde vive, y que el Departamento de Justicia ha dado su consentimiento a su solicitud.

El caso es el segundo contra Comey, considerado desde hace tiempo un adversario del presidente republicano, presentado por el Departamento de Justicia de Trump. Un proceso anterior no relacionado, que acusaba a Comey de hacer una declaración falsa ante el Congreso, fue desestimado por un juez que concluyó que el fiscal que presentó el caso había sido designado ilegalmente.

Expertos legales han cuestionado si el Departamento de Justicia puede cumplir el alto estándar jurídico de demostrar que Comey pretendía que su publicación en Instagram fuera una amenaza. El secretario de Justicia interino Todd Blanche ha dicho que los investigadores tienen pruebas más allá de la propia publicación. No dio más detalles.

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, indica que 86 es jerga que significa “echar”, “deshacerse de” o “negar el servicio a”. Señala: “Entre los significados más recientes adoptados hay una extensión lógica de los anteriores, con el sentido de ‘matar’. No incorporamos este significado, debido a su relativa reciente aparición y a lo poco que se usa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.