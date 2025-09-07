Dron hutí alcanza un aeropuerto israelí; Israel intensifica ataques en Gaza

Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen atravesó las defensas aéreas en capas de Israel el domingo y se estrelló en el aeropuerto del sur del país, dijo el Ejército israelí, lo que causó cristales rotos, el cierre temporal del espacio aéreo comercial y una persona herida.

El daño al Aeropuerto Ramon pareció ser limitado y los vuelos se reanudaron en pocas horas. Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad del ataque.

El ataque sigue a los bombardeos israelíes en la capital de Yemen, que está controlada por los rebeldes, que mataron al primer ministro hutí y a otros altos funcionarios en una importante escalada del conflicto de casi dos años entre Israel y el grupo armado respaldado por Irán.

En Ciudad de Gaza, el Ejército israelí arrasó el domingo con otra torre de gran altura que albergaba a cientos de palestinos desplazados y urgió a la gente a moverse hacia el sur mientras intensificaba su ofensiva en la ciudad.

Mientras tanto, una decisión innovadora de la Corte Suprema de Israel dictaminó que Israel no estaba proporcionando a los detenidos palestinos bajo su custodia suficiente comida para asegurar la subsistencia básica. Ordenó al Estado “garantizar condiciones de vida básicas de acuerdo con la ley” para los miles de palestinos en sus instalaciones de detención. Muchos de ellos han sido arrestados como parte de la campaña de Israel contra Hamás en Gaza y Cisjordania desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo en Israel.

El fallo del domingo, hecho en respuesta a una petición de grupos de derechos humanos israelíes que alegaban hambre en las prisiones israelíes, fue un inusual fallo oficial sobre las políticas de guerra de Israel que han provocado indignación y furia en el extranjero.

Rebeldes hutíes escalan ataques contra Israel

Después del asesinato del primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi por parte de Israel el jueves pasado, los milicianos prometieron escalar sus ataques dirigidos a Israel y a los barcos mercantes que navegan por la vital ruta comercial del mar Rojo.

El domingo, uno de varios drones hutíes lanzados desde Yemen atravesó el sistema de defensa de Israel y se estrelló en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ramon cerca de la ciudad turística de Eilat, dijo la Autoridad de Aeropuertos de Israel, enviando columnas de humo, desviando vuelos sobre el sur de Israel e infligiendo heridas leves de metralla a un hombre de 63 años.

El portavoz militar hutí, el general brigadier Yahya Saree, dijo que el grupo lanzó ocho drones contra Israel como una señal de que los rebeldes “escalarán sus operaciones militares y no retrocederán en su apoyo a Gaza”. Advirtió que los aeropuertos israelíes “no están seguros y serán continuamente atacados”.

El Ejército israelí dijo que interceptó tres drones de ataque hutíes cerca de la frontera de Israel con Egipto y estaba investigando por qué no detectó el cuarto dron que cayó en el Aeropuerto Ramon como una aeronave hostil. El dron no activó las sirenas de ataque aéreo en el aeropuerto.

Los hutíes han intensificado sus ataques aéreos sobre Israel en los últimos meses, incluso desplegando ojivas con municiones de racimo que dispersan pequeñas bombas sobre un área amplia y pueden evadir las defensas aéreas israelíes.

Diciendo que actuaban en solidaridad con los palestinos, los hutíes comenzaron a disparar misiles y drones hacia Israel después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel que encendió la devastadora campaña militar israelí en Gaza. Los milicianos de Hamás mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a más de 250 en el ataque.

Aunque frecuentes, los ataques aéreos desde Yemen no han causado daños significativos en Israel. Pero en raras ocasiones han logrado golpear objetivos estratégicos como aeropuertos.

Antes del asalto del domingo, el ataque hutí más dañino fue en mayo, cuando un misil golpeó cerca del principal Aeropuerto Ben Gurion de Israel, lo que llevó a las aerolíneas internacionales a cancelar vuelos a Tel Aviv durante meses.

Israel destruye otro edificio de gran altura en Gaza

El Ejército israelí dijo que arrasó con otro edificio en el sur de Ciudad de Gaza el domingo, poco después de que el portavoz militar Avichay Adraee ordenó la evacuación de personas de la Torre Al-Ra’iya, de siete pisos.

Es el tercer edificio de gran altura en Ciudad de Gaza arrasado en el mismo número de días mientras Israel intensifica su ofensiva para tomar el control de lo que retrata como el último bastión restante de Hamás; ha instado a los palestinos a huir de partes de Ciudad de Gaza hacia una zona humanitaria designada en el sur del territorio.

Muchos palestinos dicen que están demasiado heridos, débiles o exhaustos para irse nuevamente hacia campamentos abarrotados e insalubres en el sur que, según los trabajadores humanitarios, no están preparados para manejar la llegada de más gente. También dicen que no hay garantías de seguridad ni siquiera en la zona humanitaria si se toman como referencia ataques israelíes anteriores.

“Cada vez que nos movemos a un lugar, nos desplazamos de él”, dijo Shireen Al-Lada’, quien huyó al sur desde el este de Ciudad de Gaza después de que su casa en el una vez bullicioso barrio urbano de Zeitoun fuera destruida.

Israel dijo que el edificio atacado el domingo era utilizado por Hamás para actividades de recopilación de inteligencia. Hamás negó las acusaciones, llamándolo “un pretexto falso destinado a justificar el bombardeo de bloques residenciales”.

No estaba claro cuántas personas habían sido asesinadas o heridas en el ataque.

Más temprano el domingo, funcionarios del Hospital Shifa de Ciudad de Gaza informaron que los ataques israelíes en una escuela donde se refugiaban personas desplazadas y en tiendas y edificios de apartamentos mataron al menos a 13 palestinos, incluidos seis niños y tres mujeres.

El Ejército israelí dijo que estaba atacando a milicianos cerca de la escuela y había advertido a los civiles que se fueran. Indicó que estaba examinando informes de que civiles no involucrados fueron asesinados.

Más de 64.000 personas han sido asesinadas en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud local, que no distingue entre civiles y combatientes. Asegura que más de la mitad de las víctimas son mujeres y niños.

Trump afirma que Israel aceptó su propuesta de alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en las redes sociales el domingo que Israel ha aceptado sus términos para un alto el fuego en Gaza e instó a Hamás a hacer lo mismo.

No hubo confirmación inmediata de Israel sobre su afirmación, ni respuesta de Hamás. La oficina del primer ministro israelí no comentó al respecto.

“He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar”, escribió Trump. “Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!”.

No estaba claro exactamente en qué consistía la propuesta de Trump o cómo podría romper el estancamiento en las negociaciones entre las dos partes. Tanto Israel como Hamás han presentado hojas de ruta para poner fin a la guerra que parecen irreconciliables.

Hamás quiere un acuerdo que le permita retener su arsenal y algo de poder en Gaza, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido en el desarme total de Hamás como condición para un alto el fuego integral.

Más temprano el domingo, Bassem Naim, miembro del buró político de Hamás, dijo que el grupo armado estaba listo para liberar a los 48 rehenes que aún se encuentran en Gaza a cambio de la liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel y su retirada de tropas del enclave.

Señaló que Hamás estaba esperando que Israel aceptara una propuesta de alto el fuego de 60 días elaborada por mediadores egipcios y qataríes el mes pasado que vería al grupo liberar a todos los rehenes restantes en un intercambio junto con conversaciones para un fin permanente de la guerra.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, un grupo que representa a muchas familias de los rehenes israelíes en Gaza, dio la bienvenida al anuncio de Trump el domingo y pidió al gobierno israelí que “declare su apoyo inequívoco al acuerdo emergente y brinde al presidente Trump todo el respaldo hasta que cada rehén regrese a casa”.

El plan de Netanyahu para tomar el control de Ciudad de Gaza ha indignado a las familias de los secuestrados y a sus partidarios, quienes temen que la gran ofensiva terrestre ponga en mayor peligro a los 20 rehenes que se cree que aún están vivos en Gaza.

Los trabajadores humanitarios advierten que la invasión de Ciudad de Gaza exacerbaría una crisis humanitaria para los cientos de miles de palestinos que se refugian allí.

Netanyahu prometió en su reunión de gabinete el domingo continuar con el asalto a pesar de las críticas internacionales y domésticas, diciendo que preferiría “una victoria sobre nuestros enemigos” más que una “sobre la propaganda negativa contra nosotros”.

