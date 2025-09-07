Surcorea afirma haber llegado a acuerdo con EEUU sobre liberación de trabajadores surcoreanos

Corea del Sur anunció el domingo haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre la liberación de trabajadores surcoreanos detenidos en una planta de Hyundai en Georgia.

El jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, anunció que Corea del Sur y Estados Unidos finalizaron las negociaciones sobre la liberación de los trabajadores y que quedan por tomar algunos pasos administrativos no especificados. Añadió que Corea del Sur enviará un avión chárter para traer de regreso a los trabajadores tan pronto como se completen esos pasos administrativos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo el sábado que más de 300 surcoreanos estaban entre las 475 personas detenidas.

La operación fue la última de una larga serie de redadas en lugares de trabajo realizadas como parte de la agenda de deportación masiva de la administración Trump. Pero la del jueves es especialmente distinta debido a su gran tamaño y al hecho de que fue en un sitio que los funcionarios estatales han llamado el mayor proyecto de desarrollo económico de Georgia.

Un video publicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el sábado mostró una caravana de vehículos llegando al sitio y luego agentes federales dirigiendo a los trabajadores a alinearse afuera. A algunos detenidos se les ordenó poner las manos contra un autobús mientras eran cacheados y luego esposados en manos, tobillos y cintura.

Los agentes centraron su operación en una planta que aún está en construcción en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution para producir baterías que alimentan vehículos eléctricos.

