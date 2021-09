Una mujer de Pensilvania que presuntamente amenazó con “colgar” a Nancy Pelosi durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio recibió la orden de regresar a prisión antes de su juicio.

Los fiscales federales habían informado que Pauline Bauer se negaba a seguir las órdenes judiciales, lo que llevó a un juez a revocar su libertad previa al juicio en una audiencia judicial el viernes.

Bauer supuestamente se ha negado a entregar su pasaporte, confirmar su dirección, permitir que los servicios previos al juicio inspeccionen su casa o llamar para registrarse una vez a la semana, todas las condiciones para su liberación, informa Courthouse News.

Scott McFarlane, de NBC 4 Washington, publicó en Twitter que Bauer afirma que ella es una “ciudadana soberana”, es decir, uno del creciente movimiento de personas que creen que las leyes no se aplican a ellos. Durante la audiencia, le dijo al juez que no está sujeta a la supervisión del tribunal y le negó su autoridad para mantenerla bajo custodia. “Tengo derecho a mi autodeterminación”, le dijo al juez, y agregó: “No estoy de acuerdo con ningún acuerdo tácito que me ponga de nuevo en el agua. Estoy en la tierra".

El juez federal de distrito Trevor McFadden no aceptó los argumentos de Bauer. Él le dijo: "No quiero encerrarte [...] No me preocupa que seas un peligro para la comunidad, pero me preocupa mucho que estés dispuesta a cumplir con tus condiciones de liberación".

Luego ordenó que la enviaran a prisión antes del juicio. “El problema es que ella no va a hacer lo que yo le ordene”, dijo McFadden. "Bauer ahora va a ser encarcelada".

La sentencia provocó una furiosa respuesta de Bauer, quien fue sacada de la sala del tribunal gritando: “¡No! ¡No voy a volver a la cárcel! ¿Por qué estás haciendo esto?".

Bauer ha sido acusada de delitos menores no violentos relacionados con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. El Daily Mail informa que las imágenes de la cámara corporal la mostraron gritándole a un oficial de policía: "Trae a Nancy Pelosi aquí ahora ... queremos colgar a esa maldita perra".

"La sacas o nosotros entramos", se dice que dijo, según la transcripción de una cámara policial. “Sácalos ahora. Son criminales. Necesitan ser colgados".