Una visitante de Disneylandia murió tras montar en la célebre atracción de la Mansión Encantada del parque de diversiones, según informaron las autoridades.

La visitante, una mujer de unos 60 años, falleció el lunes tras subir a la atracción principal, que había sido decorada con motivos navideños de la entrañable película de Disney dirigida por Tim Burton, El extraño mundo de Jack.

"El Departamento de Bomberos y Rescate de Anaheim (California, EE. UU.), acudió al complejo turístico de Disneylandia por una mujer de unos 60 años que no reaccionaba y que acababa de terminar un recorrido en la atracción de la Mansión Encantada”, dijo Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim, a The Independent .

El personal de seguridad del parque californiano “practicó la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos”, añadió Sutter.

Poco después, la mujer fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

open image in gallery Una visitante de Disneylandia falleció el lunes tras montar en la célebre atracción de la Mansión Encantada del parque temático en California, EE. UU. ( Joshua Sudock/Complejo turístico de Disneylandia )

El sheriff forense del condado de Orange “determinará la causa de la muerte” en una fecha posterior, según Sutter.

“Por respeto a la familia, no se darán más detalles. Parece tratarse de un desafortunado episodio médico, y nuestros pensamientos están con la familia”, agregó.

Disneylandia y los bomberos de Anaheim no han facilitado detalles sobre la mujer, como su nombre y edad exacta.

The Independent se ha puesto en contacto con Disneylandia para obtener comentarios.

La atracción de la Mansión Encantada de Disneylandia lleva a los visitantes en “Carriolas de la Perdición” a través de un recorrido lleno de espíritus, con fantasmas, sesiones de espiritismo y otros objetos ocultos. Durante las fiestas, las superposiciones de temporada traen personajes y temas de la película de 1993 El extraño mundo de Jack.

open image in gallery La atracción de la Mansión Encantada del parque de Anaheim, California, se engalana con la decoración de El extraño mundo de Jack durante las fiestas ( Getty Images )

La atracción de la Mansión Encantada de Disneylandia se inauguró en 1969 en la zona de New Orleans Square del parque.

La muerte de la visitante se produce semanas después de que otro turista falleciera por heridas contusas en una montaña rusa de Universal Orlando Resort, en Florida. Ese turista, Kevin Rodríguez Zavala (32), murió tras montar en la atracción Stardust Racers del parque Epic Universe de Universal, en Orlando (Florida), inaugurado el pasado mes de mayo.

Casi un mes después, la familia y el abogado de Rodríguez, Ben Crump, acusaron el lunes a Universal Orlando de poner a “las ganancias por encima de las personas” al reabrir la atracción semanas después de su muerte. La atracción Stardust Racers reabrió el sábado.

Crump y la familia de Rodríguez, sin embargo, habían pedido que la montaña rusa permaneciera cerrada hasta que finalizaran varias investigaciones para determinar cómo murió el hombre, y hasta que sus propios expertos pudieran examinar la atracción, según informó Fox 35. En una emotiva declaración leída el lunes, el padre de Rodríguez dijo al parque de atracciones: “La sangre de Kevin está en sus manos”.

En un comunicado emitido inmediatamente después de su muerte, el presidente de Universal Orlando afirmó que sus investigaciones habían revelado que la atracción funcionaba con normalidad, y que los miembros de su equipo habían seguido todos los procedimientos y protocolos. El parque de diversiones no ha hecho declaraciones desde entonces.

Traducción de Sara Pignatiello