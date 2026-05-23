Departamento de Justicia de EEUU retira comunicados sobre casos penales del 6 de enero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que ha retirado de su sitio web comunicados de prensa sobre casos penales relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, y calificó la información sobre los procesos judiciales como “propaganda partidista”.

La purga de comunicados que documentaban acusaciones penales, declaraciones de culpabilidad y sentencias es el paso más reciente del gobierno del presidente Donald Trump para reescribir de manera drástica la historia del asalto al Capitolio, cuando cientos de sus simpatizantes irrumpieron en el edificio en un intento por detener la certificación en el Congreso de su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.

En su primer día de vuelta en el cargo en enero de 2025, Trump indultó, conmutó penas de prisión o prometió desestimar los casos de las más de 1.500 personas acusadas de delitos durante el allanamiento del Capitolio, incluidos quienes fueron declarados culpables de atacar a agentes con armas improvisadas como astas de bandera, un palo de hockey y una muleta.

El Departamento de Justicia anunció el lunes la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a compensar a aliados de Trump que consideran que fueron investigados y procesados injustamente. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, no ha descartado que los alborotadores que hayan sido declarados culpables de cometer actos de violencia puedan ser elegibles para recibir pagos, lo que provocó indignación bipartidista en el Congreso.

Después de que un periodista hiciera notar el viernes en la red social X que el Departamento de Justicia estaba retirando “discretamente” de su sitio web comunicados de prensa relacionados con el ataque del 6 de enero, incluido uno sobre un hombre de Texas que se declaró culpable de agresión y que además enfrentaba cargos estatales separados por incitar a un menor a actividad sexual, el departamento respondió a través de su cuenta de “respuesta rápida” que no había “nada de ‘discreto’ en ello”.

“Estamos orgullosos de revertir (el hecho) de que el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Biden haya instrumentalizado esto. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reparar el daño causado a quienes fueron perseguidos con fines políticos”, decía la publicación. “Esto incluye eliminar la propaganda partidista del sitio web del Departamento de Justicia”.

Entre los comunicados retirados del sitio estaban los relativos a casos de conspiración sediciosa contra miembros de los Proud Boys y los Oath Keepers, grupos extremistas de extrema derecha. El Departamento de Justicia, en una moción sin oposición presentada el mes pasado, le pidió a un tribunal federal de apelaciones que anulara esas condenas por conspiración sediciosa, petición que fue concedida el jueves. El departamento solicitó el viernes el sobreseimiento de los casos contra los miembros de los grupos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.