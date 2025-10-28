Demanda en Texas alega riesgos no demostrados de Tylenol

El fiscal general de Texas acusó el martes a las empresas detrás de Tylenol de comercializar engañosamente el analgésico a madres embarazadas en una demanda que afirma sin pruebas que la exposición temprana al acetaminofén aumenta el riesgo de autismo y otros trastornos.

El fiscal general Ken Paxton, aliado del presidente Donald Trump y candidato republicano al Senado, anunció la demanda contra Johnson & Johnson y Kenvue semanas después de que Trump y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr afirmaran un vínculo no comprobado entre el analgésico y el autismo mientras anunciaban un esfuerzo amplio para estudiar las causas del complejo trastorno cerebral.

La demanda alega que las empresas violaron las leyes de protección al consumidor de Texas al ocultar el peligro que el acetaminofén, el ingrediente activo de Tylenol, representaba para los fetos y los niños pequeños y "comercializaron engañosamente Tylenol como el único analgésico seguro para mujeres embarazadas".

También alega que Johnson & Johnson transfirió fraudulentamente responsabilidades derivadas de Tylenol a Kenvue para proteger sus activos.

En 2021, J&J, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, anunció que convertiría su negocio de salud al consumidor, que fabrica Tylenol y otros productos, en una empresa separada ahora conocida como Kenvue. Hizo referencia a esa desinversión en un comunicado el martes, diciendo que "todos los derechos y responsabilidades asociados con la venta de sus productos de venta libre, incluido Tylenol (acetaminofén), son propiedad de Kenvue".

"Las grandes farmacéuticas traicionaron a Estados Unidos al lucrar con el dolor y promover pastillas sin importar los riesgos. Estas corporaciones mintieron durante décadas, poniendo en peligro conscientemente a millones para llenar sus bolsillos", afirmó Paxton en un comunicado. "Además, al ver que se acercaba el día del ajuste de cuentas, Johnson & Johnson intentó eludir su responsabilidad transfiriendo ilegalmente su responsabilidad a otra empresa".

El acetaminofén ha sido durante mucho tiempo uno de los analgésicos y reductores de fiebre más populares, utilizado por más de 100 millones de estadounidenses anualmente. Algunos estudios han planteado la posibilidad de que tomar Tylenol durante el embarazo podría estar asociado con un riesgo de autismo, pero muchos otros no han encontrado una conexión.

Kenvue enfatizó en un comunicado el martes que el acetaminofén es la opción de analgésico más segura para las mujeres embarazadas, señalando que las fiebres altas y el dolor son riesgos potenciales para los embarazos si no se tratan. La empresa, con sede en Summit, Nueva Jersey, advirtió que se defenderá de las acusaciones y expresó su preocupación por la "desinformación" sobre el acetaminofén y su impacto potencial en la salud de mujeres y niños.

"Nos mantenemos firmes con la comunidad médica global que reconoce la seguridad del acetaminofén y creemos que continuaremos teniendo éxito en los litigios, ya que estas afirmaciones carecen de mérito legal y apoyo científico", declaró Kenvue.

Kenvue ha dicho que enfrenta litigios en un tribunal federal sobre las afirmaciones de autismo, señalando a principios de este año en un informe anual que muchas de esas afirmaciones han sido desestimadas pero están siendo apeladas.

La demanda presentada en un tribunal estatal en el rural condado de Panola solicita un juicio con jurado en el condado de tendencia republicana de aproximadamente 23.000 habitantes en el este de Texas.

Texas está pidiendo al tribunal que ordene a las empresas pagar al estado 10.000 dólares por cada violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas-Protección al Consumidor. También solicita al tribunal que ordene a las empresas destruir materiales de marketing que representen que Tylenol es seguro para mujeres embarazadas y niños o que no causa autismo o trastorno por déficit de atención/hiperactividad en niños cuyas madres toman Tylenol durante el embarazo o en niños pequeños que toman el medicamento.

