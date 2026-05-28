Demandan a Costco por presunta publicidad engañosa sobre un plato “sin conservantes”

Un cliente de Costco demandó a la cadena minorista al acusarla de engañar a los consumidores al promocionar un popular producto de pasta congelada como libre de conservantes, pese a que contiene un aditivo elaborado mediante procesos industriales.

La demanda colectiva propuesta, presentada por Sydney Turner el 29 de abril ante un tribunal federal de California, apunta contra los tortelloni congelados de cinco quesos con queso Parmigiano Reggiano de la marca Kirkland Signature.

Según documentos judiciales citados por Top Class Actions, el producto exhibe de forma destacada la leyenda “sin conservantes” en el envase. Sin embargo, Turner sostiene que esa afirmación contradice la presencia de ácido cítrico manufacturado dentro de la lista de ingredientes.

De acuerdo con la demanda, Turner compró los tortelloni congelados en diciembre de 2023 confiando en esa publicidad, pero ahora afirma que no habría adquirido el producto, o habría pagado menos por él, si hubiera sabido que contenía un conservante industrial.

El reclamo sostiene además que el ácido cítrico manufacturado se obtiene mediante fermentación industrial y procesos químicos intensivos, en lugar de extraerse naturalmente de frutas, algo que, según la presentación judicial, no resulta comercialmente viable.

La demanda se centra en los tortelloni de cinco quesos Kirkland Signature y sostiene que su etiqueta “sin conservantes” contradice directamente la presencia de un aditivo industrial indicado en el reverso del envase ( Getty Images )

Turner también sostiene que el ácido cítrico utilizado en el producto se fabrica a partir de Aspergillus niger, un moho negro modificado genéticamente, y cita estudios e informes que, según la demanda, relacionan este ingrediente con posibles riesgos para la salud.

Además, busca que el caso obtenga certificación como demanda colectiva en representación de consumidores de todo el país que compraron el producto, junto con subgrupos específicos de algunos estados. Entre los pedidos figuran compensaciones económicas, el pago de honorarios legales, costos judiciales y la realización de un juicio con jurado.

La denuncia se suma a otro litigio colectivo que enfrenta Costco desde principios de año.

En marzo, otra demanda presentada ante un tribunal federal de Washington acusó a la compañía de quedarse con beneficios económicos derivados de aranceles federales a las importaciones que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El conflicto surgió por los aranceles implementados durante el Gobierno de Trump en febrero de 2025. Según esa demanda, Costco trasladó el costo adicional a los consumidores mediante aumentos de precios sobre productos importados, pero nunca prometió devolver ese dinero después de que la Corte Suprema declarara ilegales esos gravámenes en febrero de 2026.

The Independent contactó a Costco para solicitar comentarios sobre ambas acusaciones.

Traducción de Leticia Zampedri