Decenas de personas son evacuadas del Gran Cañón tras inundación repentina en arroyo

Una inundación repentina de grandes dimensiones en el Gran Cañón obligó a evacuar a decenas de personas después de que el torrente arrastró enormes rocas, estructuras metálicas y otros escombros hacia el río Colorado que lo atraviesa, informó el Servicio de Parques Nacionales.

La inundación del arroyo Bright Angel, que desemboca en el río, ocurrió el sábado por la tarde. El servicio de parques busca información sobre 15 personas que podrían estar desaparecidas o sin localizar. El torrente destruyó puentes peatonales sobre el arroyo y alteró de forma significativa el paisaje, ensanchando el cauce y creando lo que parecía ser un nuevo rápido en el río.

Mientras el servicio de parques intenta localizar a todas las personas que se encuentran en el área, pidió que cualquiera que tenga datos sobre excursionistas o campistas que estuvieran allí se ponga en contacto. Añadió que colabora con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona para continuar con las evacuaciones el domingo.

“Esto es un recordatorio de lo dinámico y activo que es el paisaje del Gran Cañón”, destacó Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah.

Destinos populares, entre ellos el campamento Bright Angel, el Phantom Ranch y partes del sendero North Kaibab, permanecían cerrados el domingo mientras las autoridades del parque evaluaban los daños, según indicaron. El rafting por el río Colorado también se suspendió por el momento.

Más de 60 personas fueron evacuadas del Phantom Ranch, que cuenta con una cantina histórica y dormitorios, y es un punto habitual para que los balseros ingresen al río y salgan de él. Se tenían planeadas más evacuaciones el domingo, indicó el parque. No se han reportado heridos.

Erica Viola contó que estaba en el campamento Bright Angel cuando comenzó a llover el sábado en la tarde, y que ella y otros 50 excursionistas más vieron cómo aumentó el nivel del arroyo y poco después empezó a arrastrar escombros, incluido lo que parecía ser un barracón. El grupo fue llevado en helicóptero a un lugar seguro, lo que puso fin a su aventura dos días antes de lo previsto, explicó.

Justin Johndrow, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, señaló que cayeron entre 1 y 2,5 centímetros (media y una pulgada) de lluvias en unos 30 minutos en la zona rocosa, en la que hay una caída pronunciada.

“La mayor parte se escurrió de inmediato”, explicó Johndrow.

Añadió que la inundación ocurrió en el lado norte del Gran Cañón, donde el arroyo Bright Angel baja desde el Borde Norte hasta el río Colorado, con un descenso de aproximadamente 1.828 metros (6.000 pies).

Persiste la posibilidad de más lluvias y tormentas eléctricas en la zona hasta el lunes.

___

Stengle informó desde Dallas. Jeffrey Collins, en Columbia, Carolina del Sur, y Holly Ramer, en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron a este despacho.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.