Corte Suprema de EEUU falla contra empresa privada de prisiones en demanda por trabajos forzados

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el miércoles en contra de una empresa privada de prisiones como parte de una demanda que asegura que los inmigrantes detenidos en una instalación de Colorado eran obligados a trabajar a cambio de un pago de un dólar diario.

El fallo unánime supone una derrota procesal para GEO Group, pero no es una decisión definitiva. La empresa impugna una demanda de 2014 que sostiene que los detenidos en Aurora tenían que realizar labores de limpieza sin goce de sueldo y llevar a cabo otros trabajos a cambio de una remuneración mínima para complementar sus escasas comidas.

La compañía defendió sus prácticas y argumentó que el caso debía desestimarse debido a que, como contratista del gobierno, tiene inmunidad contra demandas.

Después de que un juez discrepó, GEO Group solicitó que la Corte Suprema le permitiera apelar rápidamente la decisión. Pero los magistrados se negaron.

“De ser encontrado responsable en última instancia, sin duda que GEO puede apelar... pero GEO debe esperar hasta entonces”, escribió la jueza Elena Kagan. Los nueve magistrados coincidieron con el resultado, pero dos de los jueces, Clarence Thomas y Samuel Alito, discreparon con los motivos.

Una abogada que argumentó a nombre de los detenidos en Colorado celebró el fallo. “La decisión unánime de la Corte Suprema reafirma una regla sencilla: contratistas del gobierno como GEO no son elegibles para la inmunidad soberana y deben seguir el mismo principio de ‘un caso, una apelación’ que rige a cualquier otro litigante”, subrayó Jennifer Bennett.

GEO Group, con sede en Florida, es uno de los principales proveedores de detención privada en el país y administra o posee alrededor de 77.000 camas en 98 instalaciones. Sus contratos incluyen el nuevo centro federal de detención migratoria en el que el alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka, fue arrestado durante una protesta en mayo de 2025, antes de que se retirara el caso.

Se han presentado demandas similares a nombre de inmigrantes detenidos en otros lugares, incluido un caso en el estado de Washington, donde a la empresa se le ordenó pagar más de 23 millones de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.