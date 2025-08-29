Corte de apelaciones bloquea intento de Trump de terminar protección legal para 600.000 venezolanos

Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes los planes del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones para 600.000 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito confirmó un fallo de una corte inferior que mantenía el estatus de protección temporal para los venezolanos al tiempo que el caso avanzaba en el tribunal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha dado respuesta a un correo electrónico en que se le solicitaron comentarios.

El panel del 9no Circuito determinó que los demandantes probablemente tendrán razón en su afirmación de que el DHS no tiene autoridad para anular o dejar sin efecto una extensión previa del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) porque el estatuto vigente redactado por el Congreso no lo permite.

"Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral", escribió la corte.

El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que los demandantes probablemente prevalecerán en su afirmación de que el gobierno excedió su autoridad al poner fin a las protecciones y que estaba motivados por animosidad racial al hacerlo. Chen ordenó congelar las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su fallo sin explicación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

De momento no queda claro qué efecto tendrá el fallo del viernes sobre los aproximadamente 350.000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. Las protecciones para otro grupo de 250.000 venezolanos están programadas para expirar el 10 de septiembre.

