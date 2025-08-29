Abogados de Ábrego García temen juicio injusto y piden orden de silencio para funcionarios de EEUU

Los abogados de Kilmar Ábrego García dicen que están preocupados de que no pueda tener un juicio justo en su caso de tráfico de personas porque los funcionarios de la administración Trump continúan atacándolo con "declaraciones altamente perjudiciales, incendiarias y falsas".

Los abogados están pidiendo a un juez federal en Tennessee que ordene a los funcionarios del gobierno involucrados en el caso, incluidos la secretaria de Justicia Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, que se abstengan de hacer comentarios.

"Durante meses, numerosos representantes del mismo gobierno federal responsable de procesar este caso han desprestigiado públicamente el carácter y la reputación del señor Ábrego", escribieron sus abogados en un documento presentado el jueves por la noche, agregando que los funcionarios han "expresado la opinión de que es culpable de los delitos imputados y mucho peor".

El ciudadano salvadoreño y ex trabajador de la construcción en Maryland se convirtió en un punto de controversia sobre las políticas de inmigración del presidente Donald Trump cuando fue deportado erróneamente en marzo a una prisión notoria en El Salvador. La administración republicana de Trump afirmó que era miembro de la pandilla MS-13, lo cual él ha negado repetidamente y por lo que no fue acusado.

Ante una orden de la Corte Suprema, la administración Trump trajo de regreso a Ábrego García en junio, pero ahora lo ha acusado de cargos federales de tráfico de personas en Tennessee. Ábrego García se ha declarado inocente, mientras que sus abogados han calificado el caso de absurdo y vengativo.

La administración Trump está tratando de deportar a Ábrego García nuevamente, esta vez a Uganda. Fue detenido por inmigración el lunes después de que un juez federal en Tennessee lo liberara de la cárcel, determinando que no es un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

La administración Trump alega que Ábrego García es un peligro y está tratando de deportarlo antes del juicio, que está programado para enero. Los abogados de Ábrego García dijeron esta semana que solicitará asilo en Estados Unidos.

En el documento presentado el jueves, los abogados se refirieron a declaraciones de funcionarios que lo etiquetan como alguien que ha cometido varios delitos, aunque no ha sido condenado. Por ejemplo, citaron declaraciones de Noem que lo califican como miembro de la pandilla MS-13 y "un ser humano horrible y un monstruo".

Los abogados también citaron declaraciones de Bondi, quien le dijo a Trump esta semana que Ábrego García "necesita estar en prisión, no necesita estar en las calles como todos estos liberales quieren que esté. ... Vamos a proteger a Estados Unidos de todas estas organizaciones terroristas extranjeras, incluido Ábrego García".

No es la primera vez que sus abogados han planteado tales preocupaciones. Pidieron a un juez federal en Tennessee que interviniera a principios de este verano.

A finales de julio, el juez Waverly Crenshaw Jr. emitió una orden a los abogados involucrados en el caso, diciendo que deben "asegurarse de que cualquier comunicación pública adecuada incluya que la acusación solo contiene alegaciones".

"Nuestra Constitución requiere que se presuma la inocencia de Ábrego García a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable por un jurado", escribió el juez.

El documento del jueves pide al juez que emita una orden para "los funcionarios que están involucrados en este caso, y todos los funcionarios en su cadena de supervisión, incluida la secretaria de Justicia Bondi y la secretaria Noem".

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el asunto en un correo electrónico a The Associated Press. El fiscal federal en funciones de Tennesee, Robert E. McGuire, quien está procesando el caso de tráfico de personas, también se negó a comentar.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que los medios han vendido una historia lacrimógena sobre Ábrego García que "se ha desmoronado por completo".

"Si Kilmar Ábrego García no quería ser mencionado por la secretaria de Seguridad Nacional, entonces no debería haber ingresado ilegalmente a nuestro país y cometido crímenes atroces", dice el comunicado.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.