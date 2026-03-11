Contador de Epstein testifica sobre su riqueza y vínculos empresariales

Los legisladores de la Cámara de Representantes examinaban el miércoles la amplia cartera financiera de Jeffrey Epstein, mientras un comité interrogaba en una declaración a puerta cerrada a su excontador e intentaba comprender sus conexiones con algunos de los hombres más ricos del mundo.

Richard Kahn, quien trabajó estrechamente con Epstein durante años y ahora se desempeña como albacea de su patrimonio, compareció para la declaración a puerta cerrada en el Capitolio. Les indicó a los legisladores que no había visto personalmente pruebas de los abusos sexuales de Epstein, pero ofreció un panorama más completo de cómo Epstein adquirió su riqueza. El acaudalado financista ganó cientos de millones de dólares a lo largo de dos décadas, periodo en el que entabló amistades con algunos de los hombres más poderosos del mundo.

El representante James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara, señaló que Kahn “tenía la impresión de que Epstein hizo su dinero como asesor fiscal y planificador financiero”. Los legisladores sostuvieron que un panorama más completo de las finanzas de Epstein podría ayudar al público a entender cómo durante años pudo eludir consecuencias por traficar y abusar sexualmente de niñas menores de edad.

“La red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein no habría sido posible sin Richard Kahn, quien administró el dinero de Epstein durante años, autorizó pagos, incluidos pagos a víctimas y sobrevivientes”, declaró el representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia.

Agregó que Kahn les dijo que no podía recordar detalles de algunas de las transacciones y comunicaciones sobre las que fue consultado.

Kahn ha dicho que no estaba al tanto de los abusos sexuales de Epstein y que no había visto a ninguna de sus víctimas.

Comer, republicano por Kentucky, también indicó que los legisladores confirmaron que Epstein recibió sumas importantes de dinero del exejecutivo de cadenas minoristas Les Wexner, del gestor de fondos de cobertura Glenn Dubin, del empresario tecnológico Steven Sinofsky, del inversionista Leon Black y de los Rothschild, una acaudalada familia bancaria.

Ninguna de esas personas ha sido acusada de irregularidades en sus relaciones con Epstein, pero los demócratas del comité argumentaron que cualquiera con vínculos con el acaudalado financista debería ser objeto de escrutinio. Wexner rindió declaración ante el comité el mes pasado, y Comer también ha pedido a Black, entre varios otros, que comparezca para entrevistas transcritas.

Comer también dijo el miércoles que el comité ha revisado más de 40.000 documentos que citó a JPMorgan Chase y Deutsche Bank. Epstein estaba vinculado al menos a 64 entidades empresariales, según Comer.

El presidente Donald Trump ha negado enérgicamente cualquier irregularidad en sus propios vínculos con Epstein, y Comer indicó que Kahn nunca vio transacciones financieras entre Epstein y Trump. Añadió que Kahn es el testigo más reciente en declarar que nunca vio a Trump hacer nada indebido con Epstein.

“La investigación busca decirle la verdad al pueblo estadounidense, tratar de averiguar cómo falló el gobierno, responder preguntas que todos tenemos”, señaló Comer.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.