Sudáfrica convoca al nuevo embajador de EEUU por críticas

El nuevo embajador estadounidense en Sudáfrica fue convocado para que explique sus críticas a las políticas del país, informó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores sudafricano mientras continúa el distanciamiento diplomático.

El embajador Leo Brent Bozell III fue convocado después de hablar en una reunión de líderes empresariales el martes, donde cuestionó al gobierno sudafricano por sus vínculos diplomáticos con Irán y por sus leyes de acción afirmativa que promueven la igualdad de oportunidades para las personas negras.

La disputa diplomática se ha agravado desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo. Los lazos han caído a su punto más bajo desde el fin del apartheid, o el gobierno de la minoría blanca, en 1994. Trump ha criticado al gobierno sudafricano encabezado por personas negras.

Bozell, un activista conservador designado por Trump, asumió su cargo en Pretoria el mes pasado.

En sus primeros comentarios públicos detallados sobre los lazos entre Estados Unidos y Sudáfrica desde su llegada, Bozell declaró que Sudáfrica debería cambiar algunas de sus leyes que fueron diseñadas para corregir las desigualdades sufridas bajo el apartheid. Comparó las leyes con las leyes raciales que oprimían a las personas negras durante el apartheid.

Bozell también pidió cambiar una ley de tierras que permite al gobierno sudafricano expropiar tierras sin compensación en algunas circunstancias.

“Si bien Sudáfrica da la bienvenida a una diplomacia pública activa y al fortalecimiento de los lazos bilaterales, enfatizamos que tales compromisos deben seguir siendo coherentes con la etiqueta diplomática establecida y los protocolos internacionales”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores Ronald Lamola en una conferencia de prensa. “En este sentido, hemos llamado al embajador de Estados Unidos, el embajador Bozell, para que explique sus comentarios poco diplomáticos”.

El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zane Dangor, informó que Bozell se reunió con funcionarios sudafricanos el martes y que el embajador “se disculpó y expresó su pesar”.

No hubo comentarios del gobierno de Estados Unidos.

La acusación central de Trump contra el gobierno sudafricano es su afirmación infundada de que los agricultores blancos minoritarios están siendo atacados en una campaña de violencia y asesinatos. Incluso algunos grupos conservadores de afrikáners blancos niegan las afirmaciones de Trump.

Trump confrontó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa con esas afirmaciones en una dramática reunión en la Casa Blanca el año pasado que subrayó la tensa relación.

Bozell sí se retractó de un comentario el miércoles más temprano. En la reunión de líderes empresariales, criticó un fallo de un tribunal sudafricano que determinó que un canto de la era del apartheid repetido por un partido político de extrema izquierda no era discurso de odio, a pesar de que tenía la frase “maten al bóer”. Bóer se refiere a un agricultor blanco en Sudáfrica.

El gobierno de Trump ha calificado el canto como discurso de odio antiblanco. Bozell reiteró esa postura el martes: “Lo siento, no me importa lo que digan sus tribunales, es discurso de odio”. Dijo en una publicación en X el miércoles que su comentario reflejaba su opinión personal y que “el gobierno de Estados Unidos respeta la independencia y los hallazgos del poder judicial de Sudáfrica”.

El gobierno de Trump ha tomado otras medidas extraordinarias contra Sudáfrica —su mayor socio comercial en África—, incluida la expulsión de su embajador en Washington el año pasado y la prohibición de que Sudáfrica asista a reuniones del Grupo de los 20 de naciones ricas y en desarrollo en Estados Unidos este año.

