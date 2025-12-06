Congresista de Arizona afirma que fue rociada con gas pimienta en operación federal

Una operación de las fuerzas federales realizada el viernes en una taquería de Arizona provocó un altercado en el que los agentes utilizaron gas pimienta cuando un grupo de manifestantes intentaba detener a las autoridades.

Dos agentes resultaron heridos, y la representante Adelita Grijalva se encontraba en las cercanías cuando los manifestantes fueron rociados con gas pimienta. La congresista demócrata de Arizona recurrió a las redes sociales, afirmando que le rociaron en la cara y acusó a los agentes de inmigración de operar sin transparencia ni responsabilidad.

“Aunque estoy bien, si así es como me tratan a mí, ¿cómo tratan a otros miembros de la comunidad que no tienen los mismos privilegios y protecciones que yo?” señaló en un comunicado.

Hace menos de un mes que Grijalva prestó juramento como la miembro más reciente del Congreso. Ganó una elección especial en septiembre para ocupar el escaño en la Cámara que anteriormente ocupaba su difunto padre.

En otro video publicado por Grijalva en las redes sociales se muestra a un hombre colocándose frente a ella, levantando el brazo y alejando a la congresista mientras un agente federal rocía a los manifestantes cercanos. Más adelante en el video, mientras Grijalva sigue caminando por la calle, se ve un proyectil aterrizando cerca de su pie.

Autoridades federales confirmaron que Grijalva no fue rociada con gas pimienta y que los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional tenían como objetivo distintos restaurantes de Tucson como parte de una investigación de varios años sobre violaciones de las leyes de inmigración y de impuestos. El viernes se ejecutaron varias órdenes de registro en el sur de Arizona como parte de la operación.

En un comunicado, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, describió al grupo reunido en Tucson como una turba. Dijo que dos agentes resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento y cuestionó la versión de Grijalva sobre lo sucedido.

“Presentarse como ‘miembro del Congreso’ no le da derecho a obstruir la aplicación de la ley”, manifestó McLaughlin.

Las autoridades utilizaron cinta amarilla para acordonar el restaurante y su estacionamiento mientras los agentes retiraban cajas del edificio en las primeras horas del viernes. A media mañana, los manifestantes se habían reunido afuera con carteles y silbatos. Algunos miembros del grupo fueron alcanzados por gas pimienta mientras intentaban impedir que los vehículos federales abandonaran el área.

La policía de Tucson dijo que agentes tácticos federales respondieron para retirar a los agentes especiales de investigación del área donde se encontraban los manifestantes. Después de usar municiones químicas, la policía dijo que los agentes federales solicitaron apoyo de emergencia a las autoridades locales para ayudar a salir del área.

La policía de Tucson no realizó ningún arresto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.