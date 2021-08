La corresponsal internacional en jefe de CNN, Clarissa Ward, informó que los militantes talibanes estaban dispuestos a "atacar con una pistola" a un productor de campo de la cadena antes de que un compañero de lucha interviniera y evitara un ataque.

“Dos combatientes talibanes se acercaron con sus pistolas, y estaban listos para atacar, y tuvimos que intervenir y gritar, y en realidad fue otro combatiente talibán el que entró y dijo: “No, no, no, no hagan eso. Son periodistas”, informó Ward desde Kabul el miércoles.

"Hubo una corriente constante de disparos", dijo Ward anteriormente al describir la situación en la capital afgana.

Agregó que su equipo fue "abordado" por personas que pedían ayuda para salir del país.

“Es tan desgarrador. Todos se acercan a nosotros con sus papeles, sus pasaportes, diciendo ‘por favor, trabajé en Camp Pheonix, trabajé en este campamento, fui traductor, ayúdenme a entrar, ayúdenme a llegar a Estados Unidos, ayúdenme a obtener mi visa para salir del país’. Y luego los talibanes simplemente llegaban, en un momento, este combatiente simplemente levantó su arma en el aire como si estuviera a punto de comenzar a disparar, así que tuvimos que correr y ponernos a cubierto”, relató Ward.

Al describir el "momento más aterrador" para el equipo de CNN, Ward dijo que el productor de campo Brent Swails estaba filmando con su iPhone cuando dos combatientes talibanes se acercaron, listos para atacarlo. El resto del equipo de CNN intervino junto con otro combatiente talibán que les dijo a los demás que no atacaran a los reporteros.

"He cubierto todo tipo de situaciones locas, esto fue un caos", dijo Ward.

Al describir la escena fuera del aeropuerto de Kabul, dijo: “Eso fue una locura. Eso es imposible para un civil común, incluso si tienen su papeleo, de ninguna manera van a poder sortear eso. Es muy arriesgado, es muy peligroso y es completamente impredecible, no hay orden, no hay un sistema coherente para procesar a las personas, separando a los que tienen papeles de los que no los tienen”.

"Honestamente, para mí, es un milagro que más personas no hayan resultado muy, muy, gravemente heridas", agregó Ward.

La administración Biden se enfrenta a la abrumadora tarea de sacar a decenas de miles de estadounidenses y afganos vulnerables que aún se encuentran en el país antes de la fecha oficial de retirada de Estados Unidos el 31 de agosto.

Funcionarios de todo el gobierno federal celebraron reuniones informativas el martes, pero no respondieron algunas preguntas básicas. Aún no está claro cuántos estadounidenses están todavía en Afganistán y no se ha proporcionado una respuesta específica sobre cuántos afganos vulnerables el ejército estadounidense cree que puede sacar del país.

"Ha habido casos en los que hemos recibido informes de personas rechazadas o empujadas, o incluso golpeadas", dijo el martes el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. “Estamos hablando de eso en un canal con los talibanes para tratar de resolver esos problemas. Y nos preocupa si eso continuará desarrollándose en los próximos días".

“Tal como están las cosas en este momento, lo que estamos descubriendo es que estamos haciendo que la gente pase por la puerta, los estamos alineando y los estamos subiendo a los aviones, pero este es un asunto de hora por hora, y estamos conscientes y muy centrados en responsabilizar a los talibanes de cumplir su compromiso”, añadió.