Residentes de un sector mayoritariamente negro en el área de Pittsburgh se sometieron a pruebas de memoria, registraron sus patrones de sueño y su presión arterial y compartieron historias de su pasado para ayudar a los científicos a desentrañar los riesgos de la enfermedad de Alzheimer.

Pero es posible que nunca obtengan respuestas. El estudio formaba parte de una investigación más amplia sobre por qué los estadounidenses de raza negra tienen el doble de probabilidades que sus pares blancos de desarrollar Alzheimer, pero el gobierno del presidente Donald Trump le puso fin al proyecto en su recta final.

Los investigadores afirman que esta decisión no sólo desperdició más de 8 millones de dólares de los contribuyentes que ya se habían gastado, sino que también supone un golpe a la confianza de los participantes del estudio, quienes ni siquiera sabrán si sus pruebas cerebrales mostraron señales de problemas.

“La comunidad va a pensar: ‘Ah, vinieron, se llevaron todas nuestras cosas, nos revisaron. Ahora nos van a dejar sin nada’”, relató Roderick Blair, de 70 años, quien participó en el estudio durante cuatro años.

La confianza de la comunidad de raza negra en las instituciones de salud de Estados Unidos ha sufrido un deterioro durante varios años debido a las persistentes desigualdades raciales en materia de salud en el país, el acceso desigual a la atención médica y los sesgos dentro del sistema médico nacional. El legado del estudio de Tuskegee —que negó tratamiento a hombres de raza negra infectados con sífilis en la década de 1930— aún deja una huella.

El estudio de Pittsburgh superó esa desconfianza. Lograr la participación de residentes de las comunidades de Hill y Homewood ayudó a que se hablara sobre la pérdida de memoria, la demencia y el Alzheimer, y contribuyó a cuestionar ideas erróneas al respecto, señaló La’Vette Wagner, coordinadora de campo del estudio de Pittsburgh.

Estudios se etiquetan erróneamente como diversidad, igualdad e inclusión

Familias que alguna vez restaron importancia a la pérdida de memoria, confundiéndola con depresión, empezaron a preguntar sobre la demencia, y personas ajenas al estudio la llamaban para preguntar si sus familiares podían sumarse, explicó. Más de la mitad de los estadounidenses de raza negra, o el 55%, cree que una pérdida significativa de memoria o de capacidades cognitivas es parte natural del envejecimiento y no una enfermedad, de acuerdo con la Asociación de Alzheimer.

Como señaló Blair: “Empiezas a olvidar cosas y empiezas a preguntarte: ¿tengo Alzheimer? Te preguntas: ¿tengo demencia?”.

Entonces, los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus iniciales en inglés) pusieron fin al financiamiento del estudio cuando estaba cerca de concluir —en su quinto y último año—, argumentando que “no era ciencia”, según los investigadores del estudio, a pesar de una rigurosa revisión y de una evaluación de una junta asesora comunitaria.

“No era un estudio de personas negras ni un estudio de DEI", dijo Wagner, refiriéndose al programa de Diversidad, Igualdad e Inclusión por sus iniciales en inglés. "Era algo real que estaba ocurriendo”.

En todo el país ocurrieron suspensiones similares. Negar Fani, neuropsicóloga de la Universidad Emory en Atlanta, llevaba trabajando durante dos años de un proyecto de cinco años y 2,9 millones de dólares sobre cómo las experiencias diarias de discriminación racial afectan el cerebro y el cuerpo de los estadounidenses de raza negra cuando los NIH pusieron fin a su investigación en julio pasado.

Mientras Fani intenta conseguir los aproximadamente 2,3 millones de dólares que necesita para completar el estudio, ella y su equipo trataron de explicar la situación a los participantes que se sienten abandonados.

“Se necesita mucho para restaurar la confianza con la comunidad negra, que ha experimentado tantas traiciones”, subrayó.

Al igual que el financiamiento del estudio de Pittsburgh, la subvención de Fani fue cancelada por ser “no científica” y “subjetiva” —luego de que el estudio había sido aprobado y había inscrito a 66 de las 220 personas previstas.

“Simplemente es investigación de neurociencia”, afirmó.

Menos subvenciones para estudios plurianuales

En Pittsburgh, la investigadora principal del estudio, Andrea Rosso, es parte de un gran número de científicos que presentaron una demanda recientemente contra los NIH y su entidad matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), parte de una creciente serie de acciones legales mientras el gobierno continúa buscando y poniendo fin a subvenciones médicas que incluyan palabras como “disparidades”, “minoría” y “racial”.

Ann Cohen, directora del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Pittsburgh, también forma parte de esa demanda después de que también se canceló su estudio —una investigación complementaria y por separado— después de invertir 5,2 millones de dólares en tres años. Cohen también se enfrenta una inquietante cuestión ética: ¿qué hacer con las muestras de sangre que se recolectaron de los participantes?

“Se pierde la confianza muchísimo más rápido de lo que se gana”, sostuvo.

Un portavoz del HHS señaló: “Una enorme cantidad de subvenciones de DEI no han logrado traducirse en mejores resultados de salud para las poblaciones minoritarias. Siguiendo las directrices del presidente Trump, los NIH están redirigiendo el dinero hacia investigaciones rigurosas que ayudarán a los estadounidenses —incluidas las poblaciones minoritarias— a vivir vidas más largas y saludables”.

Este año, los NIH han otorgado 2.000 subvenciones menos para estudios multianuales por un valor de 200 millones de dólares en comparación con 2025, según un informe de la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos.

“Es algo sin precedentes. Muchas de las decisiones se basan en sesgos políticos y en lo que los políticos creen que es valioso, en lugar de procesos de revisión por pares y decisiones basadas en evidencia sobre dónde invertir nuestros dólares para investigación”, señaló Jill Rosenthal, directora de políticas de salud pública del Center for American Progress.

“Estamos desperdiciando recursos, estamos desperdiciando la oportunidad de identificar curas para enfermedades”, añadió.

Los investigadores en Pittsburgh están especialmente preocupados de que no se cumplan las promesas que se le hicieron a la comunidad. El estudio, con 15 años de preparación, habría ayudado a identificar a participantes con mayor riesgo de Alzheimer, y a orientar posibles visitas médicas y atención.

Ahora, los hallazgos están “atascados en un estante” y, peor aún, se ha quebrantado más de una década de confianza construida con los participantes del estudio, subrayó Wagner.

Blair, el participante del estudio, dijo que restablecer la confianza dentro de sus comunidades será una batalla cuesta arriba. “Va a llevar años restablecer algo que iba bastante bien”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.