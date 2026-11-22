El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, calificó de “terrorismo judío” los ataques incendiarios supuestamente cometidos por colonos israelíes en Cisjordania. Responsabilizó de la violencia al gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, al que actualmente trabaja por reemplazar.

Mientras tanto, en Yemen, los rebeldes hutíes respaldados por Irán informaron de un ataque aéreo a primera hora del domingo en la capital, Saná.

Estas son las noticias más recientes de Oriente Medio:

Los hutíes dicen que un ataque en Saná hirió a 6 personas

Los rebeldes hutíes en Yemen informaron de un ataque aéreo a primera hora del domingo en la capital, Saná.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud administrado por los hutíes, manifestó que el ataque alcanzó una estación de combustible operada por la compañía petrolera estatal y dejó seis trabajadores heridos.

El ataque también dañó el edificio de la empresa, agregó al-Asbahi.

Líder de la oposición israelí condena ataques incendiarios en Cisjordania

Gadi Eisenkot atribuyó a “terrorismo judío” los ataques incendiarios nocturnos contra palestinos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

La policía israelí está investigando quién provocó los incendios y pintó grafitis. Videos y fotos en redes sociales mostraron autos envueltos en llamas y una pared con la frase pintada con aerosol “Saludos desde Susya”, una aparente referencia a un asentamiento israelí evacuado recientemente en el sur de Cisjordania.

Eisenkot sostuvo que el gobierno de derecha de Netanyahu, que ha aprobado más de 100 nuevos asentamientos, “llevó la zona al borde de la anarquía”. Actualmente trabaja para formar un gobierno de coalición que reemplace a Netanyahu y a su gabinete.

“Los ataques incendiarios de anoche en Judea y Samaria fueron actos de terrorismo judío, en todo el sentido del término”, afirmó en un comunicado usando el nombre bíblico de Cisjordania. “Los grupos extremistas que incendiaron vehículos y viviendas están socavando la estabilidad regional, poniendo vidas en riesgo y causando un grave daño a la seguridad nacional de Israel y a sus relaciones exteriores”.

Eisenkot pidió que se arreste a los responsables y que se les impongan “sanciones severas”.

En septiembre, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó de “terroristas” a colonos israelíes violentos, usando un término que funcionarios estadounidenses suelen reservar para milicianos palestinos.

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Magdy informó desde El Cairo y Saeed en Abu Snan, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.